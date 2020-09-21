Samsunspor, Ümraniyespor’a karşı rahat kazandı!

TFF 1. Lig’in 2. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. Samsunspor, Ümraniyespor’u konuk ederken, Adana Demirspor da Boluspor’u ağırladı.
Samsunspor, ligin kalburüstü ekiplerinden Ümraniyespor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek kritik bir üç puan elde etti. Samsunspor, Tomano (53′), Gökhan Alsan (pen. 80′) ve İslam İlkin’den (90+6′) geldi.
Ev sahibi puanını 4’e yükseltirken, Ümraniyespor üç puanda kaldı. Samsunspor üçüncü haftada Bandırmaspor’a konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor’u ağırlayacak.
Kapanış gününün diğer maçında ise iddialı Adana Demirspor, konuğu Boluspor’la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Adana Demirspor’un golü 43’te Sedat Şahintürk’ten geldi. Caner Öztürk, 45+4’te penaltıdan skoru 1-1’e getirdi ve bu skorla sonuçlandı.
İlk puanını alan Boluspor, gelecek hafta Altınordu’yu ağırlayacak. Adana Demirspor ise Ankaraspor deplasmanına gidecek.