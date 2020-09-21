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Sözcü

Samsunspor, Ümraniyespor’a karşı rahat kazandı!

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Samsunspor, konuğu Ümraniyespor'u 3-0'lık skorla mağlup ederken iligin iddialı ekiplerinden Ümraniyespor'a karşı kritik bir üç puan kazandı ve önemli bir galibiyete imza attı.

21:32 -
Haberler Futbol
Samsunspor, Ümraniyespor’a karşı rahat kazandı!

TFF 1. Lig’in 2. haftası, oynanan iki maçla sona erdi. Samsunspor, Ümraniyespor’u konuk ederken, Adana Demirspor da Boluspor’u ağırladı.

Samsunspor, ligin kalburüstü ekiplerinden Ümraniyespor’u 3-0’lık skorla mağlup ederek kritik bir üç puan elde etti. Samsunspor, Tomano (53′), Gökhan Alsan (pen. 80′) ve İslam İlkin’den (90+6′) geldi.

Ev sahibi puanını 4’e yükseltirken, Ümraniyespor üç puanda kaldı. Samsunspor üçüncü haftada Bandırmaspor’a konuk olacak. Ümraniyespor ise İstanbulspor’u ağırlayacak.

Adana Demir, Bolu’ya takıldı!

Kapanış gününün diğer maçında ise iddialı Adana Demirspor, konuğu Boluspor’la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla 4 puanda kalan Adana Demirspor’un golü 43’te Sedat Şahintürk’ten geldi. Caner Öztürk, 45+4’te penaltıdan skoru 1-1’e getirdi ve bu skorla sonuçlandı.

İlk puanını alan Boluspor, gelecek hafta Altınordu’yu ağırlayacak. Adana Demirspor ise Ankaraspor deplasmanına gidecek.

Samsunspor tff 1.lig Ümraniyespor
Son güncelleme: 22:15 21.09.2020