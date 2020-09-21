Portekiz basınında müthiş iddia! ‘Aboubakar Başakşehir ile anlaşmaya vardı’

Yaz transfer döneminin bitmesine kıza bir süre kala Beşiktaş’a döneceği konuşulan Vincent Aboubakar için flaş bir iddia gündeme geldi… Portekiz basınından Record’un haberine göre; Porto ile sözleşmesini feshetmek üzere olan Aboubakar için Başakşehir devreye girdi.

28 yaşındaki Kamerunlu oyuncunun Başakşehir ile anlaşmaya vardığı ve sağlık kontrollerinden herhangi bir probleme rastlanmaması halinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı öne sürüldü.

2016-17 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar daha sonra bonservisini elinde bulunduran Porto’ya dönmüştü.

CİDDİ SAKATLIKLAR YAŞADI

2018-19 sezonunda çapraz bağları yırtılan Aboubakar tam 41 maçta forma giyemedi. Uzun süreli sakatlığının ardından 2 kez kas yaralanması ve 1 kez da dizinden sakatlanan yıldız oyuncu yaşadığı form düşüklüğü nedeniyle Porto’da gözden düşmüştü.

Haberde ayrıca 28 yaşındaki golcünün, Beşiktaş’tan ödemelerle ilgili banka teminatı istediği ancak siyah beyazlı ekibin bu isteği reddederek transferden vazgeçtiği aktarıldı. Geçen sezon Porto formasıyla 10 maçta 294 dakika süre alan Aboubakar 2 gol kaydetmişti.

Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkan Kamerunlu 19 gol 4 asistlik katkıyla önemli bir performans ortaya koymuştu.