Pirlo’dan Juventus kariyerine ihtişamlı başlangıç!

İtalya Serie A’nın ilk haftasında milli oyuncumuz Merih Demiral’ın takımı son şampiyon Juventus sahasında ağırladığı Sampdoria’yı 3-0 mağlup etti.

Allianz Stadı’nda oynanan karşılaşmada Juve’nin başındaki ilk maçına çıkan efsane isim Andrea Pirlo’ya oyuncuları gösterişli bir oyunla ‘hoşgeldin’ dedi.

Tıpkı Andre Pirlo gibi takımıyla ilk maçına çıkan yeni transfer Kulusevski 13’üncü dakikada ceza sahasına girmeyi zorlayan Cristiano Ronaldo’dan seken topu sol ayak içiyle uzak köşeye harika bıraktı.

BONUCCİ FARKI 2’YE ÇIKARDI

İlk maçında siftah yapan 20 yaşındaki İsveçli yıldız hücuma verdiği katkıyla da göz doldurdu. İlk yarıda perde genç yıldızın attığı tek golle kapandı.

İkinci yarıda farkı artırmak için baskı kuran Juventus’ta defans lideri Bonucci sahneye çıktı. 78’de kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içindeki karambolde topu önünde bulan 33 yaşındaki tecrübeli isim farkı 2’ye çıkararak Juve’yi rahatlattı.

‘RONALDO 19’UNCU SEZONDA YİNE GOLLE TANIŞTI’

10 dakika sonra Juventus’un süperstarı Ronaldo son noktayı koymak için güç kalkanlarını devreye soktu. Ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşan Ronaldo dar açıya rağmen çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak çerçeveyi buldu.

MERİH DEMİRAL 82’DE OYUNA GİRDİ

19. profesyonel sezonunda da golle tanışan Ronaldo 2020 yılı içerisindeki 28’inci golünü kaydetti. Sezona 3 puanla başlayan Juventus’ta çiçeği burnunda teknik direktör Andrea Pirlo da hocalık kariyerinin ilk resmi maçında galibiyetle tanıştı.

Milli futbolcumuz Merih Demiral 82. dakikada Chiellini’nin yerine oyuna dahil oldu.