Maç Sonucu | Adana Demirspor 1-1 Boluspor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adana Demirspor, Boluspor'u ağırladı. Müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4 puana yükselirken, konuk takım sezonun ilk puanını aldı.
19. dakikada sol kanatta topu alan Mehmet Akyüz ceza sahası dışından sert bir şut çekti ancak meşin yuvarlak kaleci Mosquera’da kaldı.
42. dakikada ceza sahası içerisinde Sinan’ın verdiği pasla buluşan Sedat, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0
45+3. dakikada Bekir'i Okan'ı düşürmesi sonucu hakem Emre Malok penaltı noktasını gösterdi.
45+4. dakikada Boluspor’da penaltı için topun başına geçen Mertan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
66. dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor’da Dibba, yaptığı çalımlarla çizgiye indi. Dibba’nın ortasında Samet’in vuruşu kaleci Mosquera’da kaldı.
75. dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor'da Dibba, rakip savunmanın arkasına sarkan Kosecki'ye ara pası gönderdi. Çalımlarla kaleye sokulan Kosecki'nin şutunda kaleci Mosquera topu kontrol etti.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Emre Malok, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut
Adana Demirspor: Zubas, Tayip, Rassoul, Tarık, Okan, Hasan, Traore (Samed dk. 60), Sinan (Süleyman dk. 89), Sedat (Kosecki dk. 46 x), Mehmet (Aosman dk. 68), Dibba
Yedekler: Vedat, Semih, Anıl
Teknik Direktör: Ümit Özat
Boluspor: Mosquera, Fethi, Ali, Oğuzhan, Muhammed Bayır, Tugay (Burak Bekaroğlu dk. 80), Bekir, Gökhan (Araz dk. 70), Marlinho (Burak dk. 46), Mihajlovic (Melih dk. 57), Mertan (Hamza dk. 69)
Yedekler: Ömer, Poepon, Muhammet, Muhammed, Fatih
Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek
Goller: Sedat (dk. 42) (Adana Demirspor), Mertan (dk. 45+4 pen.) (B. Boluspor)
Sarı kart: Kosecki (Adana Demirspor)