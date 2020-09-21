İlkay Gündoğan corona virüse yakalandı

Corona virüsü salgını futbol dünyasını etkilemeye devam ediyor.

İngiliz ekibi Manchester City, Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan’ın corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

Testi pozitif çıkan başarılı futbolcunun Premier Lig ve İngiltere Hükümeti’nin karantina protokolüne uygun olarak 10 gün karantinada kalacağı da ifade edildi.

Yıldız futbolcu, bu akşam oynayacakları sezonun ilk maçında Wolverhampton karşısında forma giyemeyecek.

Manchester City’de daha önce Riyad Mahrez ve Aymeric Laporte’nin corona virüsü testleri pozitif sonuçlanmıştı. Ancak tedavileri tamamlanan yıldız futbolcular takımla birlikte çalışmalara katılmaya başladı.

Guardiola’nın öğrencileri Perşembe günü Carabao Kupası’nda Bournemouth ve Pazar günü Premier Lig’de Leicester City karşı karşıya gelecek. Gündoğan’ın karantina kuralları nedeniyle bu maçlarda forma giymesi mümkün değil.