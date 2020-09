Galatasaray’ın yükselen yeni yıldızı Taylan Antalyalı: ‘Xavi misin be aslanım!’

Taylan Antalyalı. 25 yaşında. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyor.

Galatasaray'a geçen sezon BB Erzurumspor'dan geldi ama kendini gösteremedi. Bu sezon patlama yaptı. Süper Lig’deki Gaziantep FK ve Başakşehir maçlarının ikisinde de 90 dakika oynadı.

Gaziantep FK maçından sonra Taylan hakkında konuşan Terim, “Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Fizik açısından ve teknik anlamda her gün kendisini geliştiriyor. Bildiğimiz Taylan 10 numaraydı ama şimdi hem 6 hem de 8 oynayabiliyor. Her tarafta oynayabilen bir genç kazandığımız için çok mutluyum” diyerek yeni prensinin o olduğunu işaret etmişti.

Başakşehir maçında da Taylan’ın Cimbom'un en iyisi olduğunu söyleyen Terim’in yanı sıra, kaptan Arda Turan da maç sonrası Taylan'ı böyle kutladı:

“Xavi misin be aslanım benim!”

TERİM’DEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Taylan Antalyalı’nın modern bir 6 numara olarak oynadığın belirtern Terim, “Bazen krizler fırsata dönüşürse kriz olmaktan çıkıyor. Taylanda’da bu durum var. Çok iyi oynuyor, daha da aşama yapacak. 10 numaraydı, 6 numara oynuyor. Bugün dünya futbolunun kabul ettiği modern bir 6 numara gibi oynuyor Taylan” ifadelerini kullandı.

İKİ MAÇTA GÖZ BEBEĞİ OLDU!

Bucaspor altyapısından çıkan ve 2012’de profesyonelliğe adım atan Taylan Antalyalı, 2014’te 500 bin Euro bedelle Gençlerbirliği’ne transfer oldu. Şubat 2016’da Kayseri Erciyesspor’a, Haziran 2016’da ise Hacettepe’de kiralık oynayan Taylan Antalyalı, 2017 yılında bonservissiz şekilde BB Erzurumspor’da forma giydi.

Erzurum ekibinin Süper Lig’e çıkmasında kilit rol oynayan Antalyalı, 2018-19 sezonunda oynadığı 31 maçta 6 gol atıp 3 asistlik performans sergilese de takımını küme düşmekten kurtaramadı.

Ancak kendisi Galatasaray’a transfer olarak Süper Lig’de kalmaya devam etti. Geçen sezon uyum sorununu aşamayan ve fazla süre bulamayan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, buna rağmen Süper Lig’de oynadığı 15 maçta 1 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Başarılı futbolcu bu sezon geride kalan 2 haftada skor katkısı yapamasa da, Galatasaray’ın orta sahadaki oyun kurucu eksikliğine ilaç gibi geldi ve camianın göz bebeği oldu.

İşte Taylan hakkında sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

Taylan Antalyalı.. Yerine biri gelsin veya gelmesin, oyna veya oynama.. Biz senden razıyız.. Sahada gösterdiğin ölümüne mücadeleyi, geldiğin harika noktayı ayakta alkışlıyorum.. pic.twitter.com/1H1Y7EqXo2 — Metin. (@metinverim) September 20, 2020

“Orta sahada adam yok. Acil transfer lazım.” Taylan Antalyalı: pic.twitter.com/EE9icNUj1H — Jürgen Grossman (@jurgengrossman) September 20, 2020

Derler ya 40 yıllık Galatasaraylı gibi oynuyor. Tam olarak öyle. Taylan Antalyalı ‘nın gelişimi mükemmel. pic.twitter.com/62TTysJRsp — Aslan Pençesi (@_AslanPencesi_) September 20, 2020

Taylan Antalyalı değil Taylan İniestalı pic.twitter.com/QPUQyexEgR — Ekselansları (@siyahekselans) September 20, 2020

Taylan Antalyalı’ya 41 kere maşallah tekrardan. Tüm topçulara örnek olmalı. Geçen yıl yana pas vermeye korkan bu adamın içine resmen 2010-2014 yıllarındaki Selçuk İnan kaçmış. Hem savunma, hem hücum komple bir futbolcu olmuş. Hocam bu sene de şapkadan Taylan çıkardı. Maşallah! — GRANDE (@Grande_1905) September 20, 2020