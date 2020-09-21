Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Dünyanın sayılı derbileri arasında yer alan Galatasaray Fenerbahçe maçı Süper Lig’in 3. haftasında oynanacak. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’nin sahasındaki yenilmezlik serisine son veren Galatasaray, evinde oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor. Bu sezon adeta takımı en baştan kuran ve şampiyonluğun en büyük favorisi haline gelen Fenerbahçe ise ezeli rakibini yenerek sezonun henüz başında bir darbe indirmek istiyor.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00’da oynanacak. Zorlu mücadele beIN Sports ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE SAVUNMAYI SAĞLAMLAŞTIRDI

Fenerbahçe, Tisserand ve Lemos ile defansın göbeğini güçlendirirken Gökhan Gönül-Sangare ve Novak-Caner ile de sağ ve sol bek zenginleşti

Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, üst üste takviyelerle savunmasını sağlama aldı. Sadık, Zanka ve Serdar Aziz’le geçen sezon sıkıntılar yaşayan Kanarya, bu bölgeye Tisserand ile Lemos’u dahil etti. Stoper hattı zenginleşti.

Son yıllarda en çok sıkıntı yaşanılan diğer mevkiler sağ ve sol bek idi. Mauricio İsla ve Hasan Ali’yle yollarını ayıran Kanarya, Süper Lig’in en iyi beklerini kadrosuna katarak gücüne güç kattı.

Gökhan Gönül’ün ardından son yıllarda gösterdiği performansla A Milli Takım’a kadar yükselen Nazım Sangare transfer edildi.

Sağını güçlendiren Fener’in solunda da ülkenin en skorer bekleri yer alıyor. Geçen sezon en çok asist yapan sol bek Caner ile en çok gol atan Novak, sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu.

Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11’e rahatlıkla yazabileceği 6 deneyimli ismi kazanmış oldu.