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Fenerium’da Süper Lig takımlarının forma satışı başladı

Fenerbahçe yönetiminin daha önce Türkiye'de görülmemiş bir karara imza attığı çağrı sonrasında Fenerium'da forma satışı başladı.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu
17:27 -
Haberler Antalyaspor

Fenerbahçe Kulübü’nün Süper Lig takımlarına yaptığı çağrı sonrasında statta bulunan Fenerium mağazasında Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Antalyaspor ve Hatayspor takımlarının formaları satışa sunuldu.

Sarı-lacivertli kulüp 5 Eylül’de yaptığı açıklamada; Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışındaki kulüplere çağrı yapıp mağazada satılacak formalardan hiçbir pay almayacağını duyurmuştu.

Öte yandan Konyaspor, 17 Süper Lig kulübüne yapılan çağrıya teşekkür ederek kulüp ürünlerinin kendi mağazalarından satışına devam edileceğini açıklamıştı.

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