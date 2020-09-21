CANLI | Fenerbahçe-Hatayspor

Süper Lig’in 2. haftası Kadıköy’de kapanıyor. Lige galibiyet başlayan Fenerbahçe ile Hatayspor 3 puan için karşı karşıya gelecek. Ülker Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçın başlama saati 20.00. Ev sahibi ekip ilk haftada Çaykur Rizespor’u 2-1; konuk takım ise son şampiyon Başakşehir’i 2-0 mağlup etti.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Zanka, Lemos, Caner, Tolga, Gustavo, Valencia, Ozan, Ferdi, Thiam

YEDEKLER: Harun, Serdar, Sosa, Mert Hakan, Sadık, Frey, Deniz, Tisserand, Sinan, Novak

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

HATAYSPOR: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben, Gökhan, Diouf

TEKNİK DİREKTÖR: Ömer Erdoğan

STAT: Ülker

SAAT: 20.00

HAKEM: Ümit Öztürk

YAYIN: beIN Sports 1