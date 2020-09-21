Fenerbahçe Hatayspor maç özeti! Kadıköy’den gol sesi çıkmadı!

Spor Toto Süper Lig’in 2. haftası bu akşam oynanan Fenerbahçe Hatayspor maçıyla tamamlandı. Kadıköy’de oynanan mücadelede iki ekip birbirine üstünlük sağlayamazken, konuk takımdan Ribeiro ve Sackey kırmızı kart ile takımını 9 kişi bıraktı. Fenerbahçe eksik rakibi karşısında etkili olamadı ve evinde tek puana razı oldu.

FENERBAHÇE HATAYSPOR MAÇININ DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

1′ Mücadele Hatayspor'un vuruşuyla başladı.

9′ Gökhan'ın ortasında Thiam topu iki hamlede kontrol edip, şutunu çekti ancak kaleye doğru zayıf giden topu kaleci Munir kontrol etti.

9′ Hatayspor'da Pablo Santos, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

18′ Hatayspor'da Ruben Ribeiro, ceza sahası içinde Tolga Ciğerci ile girdiği ikili mücadelede kendisini yere bıraktığı için sarı kart gördü.

27′ Fenerbahçe'de Enner Valencia, Pablo Santos'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarının başında oyuna Sosa ve Sinan Gümüş oyuna dahil oldu. Erol Bulut, Ozan ve Thiam'ı oyundan aldı.

46′ İkinci yarı Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı

53′ Caner'in kullandığı serbest vuruşa ön direkte kafayı vuran Gökhan'ın şutu direk dibinden dışarı çıktı, ama öncesinde ofsayta yakalandı.

55′ Fenerbahçe ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak. Hatayspor'da Isaac Sackey, Enner Valencia'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

58′ Valencia'nın tedavisinin yapılmasından sonra Sosa'nın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü!

63′ Sosa'nın kullandığı serbest vuruşa ceza sahasında Lemos kafayı vurdu, şutu kaleci Munir'de kaldı.

65′ DİREKTEN DÖNDÜ! Sosa'nın serbest vuruşuna ön direkte Gökhan kafayı vurdu, şutu direkten geri döndü.

68′ Fenerbahçe'de oyuna Mert Hakan Yandaş ve Novak dahil olurken, Ferdi ile Tolga kenara geldi.

69′ Hatayspor'da Mame Diouf'un yerine Mirkan Aydın oyuna girdi.

73′ KIRMIZI KART! Hatayspor'da Ribeiro, Gökhan Gönül'e yaptığı faul sonrasında gördüğü ikinci sarı kartının ardından takımını 10 kişi bıraktı.

81′ KIRMIZI KART! Hatayspor'da Sackey, Fenerbahçe'nin hızlı hücumunu engellemek isterken ikinci sarı kartını görerek takımını 9 kişi bıraktı!

82′ Fenerbahçe'de Caner Erkin'in yerine Deniz Türüç oyuna girdi.

HATAYSPOR 9 KİŞİ KALDI

Konuk takımda Ruben Ribero 19. dakikada gördüğü sarı kartın ardından 73'te Gökhan Gönül'e yaptığı faulden sonra kırmızı kart gördü.

10 kişi kalan Hatayspor'a bir şok da 81'de geldi! Fenerbahçe'nin hızlı hücuma çıkmasını engellemek için Valencia'ya faul yapan Isaac Sackey, 56. dakikadaki kartından sonra ikinci sarı kartıyla birlikte takımını 9 kişi bıraktı.