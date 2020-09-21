Ertuğrul Sağlam, Samsunspor’un bu sezonki hedefini açıkladı: ‘Süper Lig’e ulaşmak!’

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Samsunspor, sahasında Ümraniyespor'u 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, ligdeki ilk galibiyetlerini aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, “Ligin ilk iç saha maçını kazanmak bizim için zorunluluktu. Bu bilinçle sahaya çıktık” dedi.

Sağlam, “İlk devre aslında iyi mücadele ettik ama skor üretemedik. Panik yapmadan ikinci yarıda oynamamız gerektiğini söyledim. Devre arasından sonra baskılarımız sonuç verdi ve güzel bir gol attık. Tomane'nin de ilk maçında gol atması sevindirici oldu. 2 yıl alt ligde oynadıktan sonra buraya geldik. Geçen seneki lig ve atmosfer buradakiyle çok farklı. Daha kaliteli takımlarla oynuyoruz. Bu geçiş sürecinde bazı sıkıntıları yaşayacağız. Pandemi dolayısıyla fazla maç da yapamadık. Bazı transferler de geç geldi. Arada da takımların düzeni bozuluyor. Bugün biz de korona nedeniyle Caner Arıcı'dan faydalanamadık” diye konuştu.

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‘Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum’

Sezon sonu Süper Lig'e çıkacaklarına inandığını ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

“Bu takım inşallah çok daha iyi olacak. Oyuncularımızın sistemimizi kavramaları her geçen hafta daha iyi görüyoruz. İlerleyen süreçte daha temposu yüksek, ofansif anlamda daha üretken, izleyene keyif veren ve Samsun camiasının özlemini çektiği Süper Lig'e ulaşmış bir takım olarak da sezonu kapatacağımıza yürekten inanıyorum. Biraz zamana ihtiyacımız olduğunu da içtenlikle söylüyorum. Bandırmaspor maçı bizim için gerçek anlamda bir final karşılaşması. Çünkü ondan sonra 2 tane içeride maçımız var. Haftaya bizi çok zorlu bir karşılaşma ama kazandığımız takdirde de şampiyonluk yolunda bize çok avantaj sağlayacak bir karşılaşmaya çıkacağız. Oyuncularımıza mücadeleleri için teşekkür ediyorum.”