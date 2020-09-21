Erol Bulut: İstediğimiz tablo ortaya çıkmıyor

Süper Lig’in 2. haftasında Hatayspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Fenerbahçe’da teknik direktör Erol Bulut mücadeleyi değerlendirdi.

Hücumda yetersiz olduklarını belirten Bulut’un sözleri şöyle;

*İlk yarı istediğimiz gibi gitmese de oyun, 2. yarı daha baskılıydık. Rakibin kalemize gelmediği bir oyun oldu, böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı biliyorduk. Geçiş oyunları ile pozisyon bulmaya çalıştılar ama izin vermedik, bir tane pozisyonları yok. Bizim 3-4 pozisyonumuz var, rakip 9 kişi oynadı, şansları iyi değerlendiremedik. Hücum anlamında yetersiziz, çalıştığımız hücum organizasyonlarını oyuncularımız sahada benzer şekilde uygulamalıydı, oradan biraz uzaktık.

*İstediğimiz, antrenmanda çalıştığımız şeyleri sahada da uygulamamız gerekiyor, onun dışına çıkınca istediğimiz tablo ortaya çıkmıyor. Önümüzdeki haftalarda bunu göstermemiz gerekiyor. Hücum organizasyonlarını istediğimiz şekilde gerçekleştirsek, skor da farklı olurdu.

GALATASARAY DERBİSİ İÇİN YORUM

*Derbiler her zaman farklı oynanıyor, bu yıllardır böyle. Önümüzdeki hafta da böyle olacak. Bu hafta oynanan maçlara bakmaksızın, herkes maçlara farklı konsantre oluyor. Bu hafta çalışmalarımızı ona yönelik yapacağız ve ne olacağını göreceğiz