Aslan kükredi

Forvetler, rakip serbest vuruş kullanırken, savunmalarına gelirler. Onlar, defans oyuncusu olmadıklarından, kontrolsüz hareket yapma olasılıkları yüksektir. Demba Ba hatayı yaptı, elle oynadı. Yalnız, hakem ve yardımcının bu penaltıyı VAR'a bırakmaması gerekir. Yoksa, büyük hakem olamazsınız.

Falcao, penaltı kullanırken, kalecilerin kurtarma olasılığı sıfıra yakın… Buz gibi, kalecinin gözünün içine bakarak topa vuran El Tigre (Falcao), kolay kolay penaltı kaçırmaz. Başakşehir, yaş ortalaması yüksek takım… İki haftadır izlediğim Başakşehir, yavaş oynuyor ve çok oyuncusu formsuz girmişler sezona…

Geçen hafta, özellikle ilk devre nefis oynayan Galatasaray, kusursuza yakın oynadı ilk 30 dakikada… Arda'nın iyi niyeti ve hırsına diyecek sözüm yok. Maç temposu konusunda henüz pozitif değil. İstikrarı yakalarsa, daha faydalı olacağı kesin. Maçların ikinci yarılarında yenik durumda olan takımlar, soyunma odasında iyi motive olup en az 15 dakika rakiplerini sıkıştırmaya çalışırlar. Buna Galatasaray'ın vereceği yanıt önemliydi.

Maçın havası kontratağa dönmeye başlamıştı. Yalnız sonucu korumak için iyice geriye yaslanmak, gole davetiye çıkarmaktır. Bunu yaşadı Galatasaray, oyun içinde… Başakşehir, kaybettiği topları çabuk geri almaya başladı. Futbolun omurgası olan orta sahada, sanatçı oyuncu eksikliği ortaya çıkmış oldu, Galatasaray'da…

Fatih Terim'in zamanında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve futbolun temel prensibi olan basit oynamanın sonucunu, Belhanda'nın nefis vuruşuyla gördük. Bu gol, Başakşehir için çöküş demekti.

Fark daha fazla olabilirdi. Geçen sezonun şampiyonunu yenmek, büyük moral oldu, Galatasaray'a.