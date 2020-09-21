Antonio Conte vazgeçemediği prensi Vidal ile İnter’de buluştu

DERLEYEN ÜMİT GENÇ | Ve dünya futbolunun en başarılı teknik direktörleri arasında gösterilen Antonio Conte, kariyerinin en favori oyuncularından biri olan Arturo Vidal’i İnter’e getirdi…

2 sezonluk maceranın ardından Barcelona ile ipleri koparan Vidal kendisine büyük katkılar veren Conte’nin teklifini geri çevirmedi.

2011-2014 yıllarında Juventus kadrosunda orta saha kurgusunun en önemli parçalarından biri olan Vidal, Conte’nin 3-5-2 sisteminde Pirlo ile birlikte takımın dinamosu haline gelmişti.

3 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLDULAR

Bir sezon sonra Pogba’nın da eklenmesiyle muhteşem bir orta saha yaratan Conte, Marchisio-Pirlo-Vidal-Pogba ile Juventus’ta 3 yıl üst üste şampiyonluğa ulaşmıştı. Geçtiğimiz sezon Inter’in başına getirilen ve 10 yıldır hasreti çekilen şampiyonluğa ulaşmak isteyen Conte vazgeçilmezi Vidal’ı kadrosuna kattı.

33 yaşındaki Şilili yıldız 1 yıl daha kontratı olan Barcelona’dan ayrılma kararı aldı ve yeniden İtalya’ya döndü. Inter, sosyal medya hesabından “King Arturo” paylaşımı ile transferi duyurdu.

Serie A’da daha önce Juventus ile 4 sezon geçiren tecrübeli oyuncu tam 35 gol atarak müthiş bir katkı vermişti.

6 MİLYON EURO MAAŞ 2 YILLIK SÖZLEŞME

Conte takımlarında tahtaya hep en önce yazılan Vidal için Barcelona’ya sadece 1 milyon Euro ödendi. Eski dostu Antonio Conte’nin öncülük ettiği heyecan verici projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyacağını belirten Vidal’in İnter’e 6 milyon Euro maaşla 2 yıllık imza atması bekleniyor.

2011 yılında Vidal’i Bayer Leverkusen’den 12.5 milyon Euro’ya transfer eden Conte, Torino’da geçirdikleri 3 sezonda yıldız oyuncuyu dünyanın en önemli orta sahalarından biri haline getirdi.

Vidal’in olgun taktik zekası, çok yönlülüğü ve fiziksel oyununa çok güvenen Conte onu İnter’deki yeni sisteminin favori mücevherleri arasına koyacak.

2012-13’te Juventus’ta yılın oyuncusu ve Serie A’da yılın takımına seçilen Vidal aradan geçen 6 yılın ardından en güvendiği hocasıyla yeniden bir araya gelecek.

LİDERLİK BOŞLUĞUNU DOLDURACAK

Barcelona’da 96 maçta 11 gol 10 asist üreten Vidal ilerleyen yaşına rağmen hala gittiği her takıma çok büyük dinamizm katabilecek bir lider. Conte’nin Inter’de aradığı liderlik boşluğunu doldurması beklenen Şilili Juventus’un şampiyonluğa koyduğu ambargoları yıkabilmek için İnter’in en büyük kozlarından biri olacak.

Real Madrid’den Achraf Hakimi, Roma’dan Aleksandar Kolarov, Sassuolo’den Stefano Sensi, Cagliari’den Nicolò Barella ve Manchester United’dan Alexis Sánchez’i kadrosuna katan İnter’in zincire eklediği son halka Vidal oldu. Son dönemlerin en etkili kadrosunu oluşturan İnter’in Conte liderliğinde neler yapabileceği son derece merak uyandırıyor. Transfer stratejisini tecrübeli oyuncular üzerine kuran 51 yaşındaki İtalyan teknik adam son transferi Vidal’ı Chelsea döneminde de kadrosuna katmak istemiş ancak şartlar buna müsaade etmemişti.

‘SAVAŞA GİDECEKSEM VİDAL’I YANIMDA İSTERDİM’

Yıllar sonra yeniden buluşan ikilinin birbirlerine olan güvenini Conte’nin o dönem söylediği şu sözler açıkca ortaya koyuyor; ”Dürüst olmalıyım. Başka bir takım hakkındaki oyuncu ile ilgili konuşmak doğru değil. Özellikle de o oyuncuyu kendi takımınıza katmak istiyorsanız. Arturo Vidal’a büyük saygım var. Onunla Juventus’ta çok güzel zamanlar geçirdik. Her zaman söylerim eğer bir savaşa gideceksem yanımda Vidal’ın olmasını isterdim.”