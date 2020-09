Anthony Davis, Kobe Bryant ruhuyla attı, Lakers son saniyede kazandı!

NBA Batı Konferansı Final Serisi’nde gece yarısı nefes kesen bir maça sahne oldu. İlk maçı 126-114 kazanan Lakers, ikinci karşılaşmayı da son saniye üçlüğü ile 105-103 kazanarak seride 2-0’lık üstünlüğü sağladı.

Toplamda 31 sayı atan ve Lakers’ın en skorer oyuncusu olan Anthony Davis, bu sayıların 22’sini ikinci yarıda atarak takımın itici gücü olurken şüphesiz en değerli olanı ise son saniyede attığı galibiyet üçlüğü oldu.

Bitime saniyeler kala pota altından oyuna başlayan Lakers oyuncuları, üç sayı çizgisinin gerisindeki Davis’i topla buluşturdu. Hiç bekletmeden atışını yapan Davis, Nuggets’ın yıldızı Nikola Jokic’in elinin üzerinden bulduğu sayı ile takımını galibiyete taşıdı.

Attığı sayı sonrasında, 26 Ocak’ta helikoptere kazasında hayatını kaybeden Lakers efsanesi Kobe Bryant’ı unutmayan Davis’in “Kobe” demesi ise kameralara yansıdı.

Kobe Bryant için tasarlanan ‘Mamba forması’ ile alınan anlamlı galibiyetin ardından konuşan Davis, “Üzerimizde Mamba forması varken kaybetmek istemedik” ifadelerini kullandı.

Anthony Davis confirmed that he yelled “KOBE!” after drilling the game winning shot. pic.twitter.com/6b8N5Z9J7c

Ayrıca Davis’in bu üçlüğü, 2002 yılından beri Lakers’a Batı Konferansı Finalleri’nde galibiyeti getiren ilk son saniye üçlüğü oldu. Bunu başaran son isim, 5 Mayıs 2002’de Sacramento’ya karşı Robert Horry’di.

Anthony Davis hit the first @Lakers game-winning 3-pointer at the buzzer in the Conference Finals since Robert Horry (05/26/2002 against Sacramento). @EliasSports pic.twitter.com/NVmAw5D9c6

— NBA.com/Stats (@nbastats) September 21, 2020