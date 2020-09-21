Altı süvarili Kanarya! Fenerbahçe’nin savunma sağlamda…

Sezonun transfer şampiyonu Fenerbahçe, üst üste takviyelerle savunmasını sağlama aldı. Sadık, Zanka ve Serdar Aziz'le geçen sezon sıkıntılar yaşayan Kanarya, bu bölgeye Tisserand ile Lemos'u dahil etti. Stoper hattı zenginleşti.

Son yıllarda en çok sıkıntı yaşanılan diğer mevkiler sağ ve sol bek idi. Mauricio İsla ve Hasan Ali'yle yollarını ayıran Kanarya, Süper Lig'in en iyi beklerini kadrosuna katarak gücüne güç kattı.

Gökhan Gönül'ün ardından son yıllarda gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen Nazım Sangare transfer edildi.

Sağını güçlendiren Fener'in solunda da ülkenin en skorer bekleri yer alıyor. Geçen sezon en çok asist yapan sol bek Caner ile en çok gol atan Novak, sarı-lacivertlilerin yolunu tuttu.

Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'e rahatlıkla yazabileceği 6 deneyimli ismi kazanmış oldu.

İKİ AYRILIK YAKIN

Kanarya, Nazım transferinin ardından Dirar'la yollarını ayırma kararı verdi. Sarı-lacivertliler, alacaklarına karşılık Faslı yıldıza bonservisini verecek. ;

Öte yandan Al İttihad, Garry Rodrigues'i geri alabilmek için oyuncuyu ikna etmeye çalışıyor. Rodrigues “Evet” derse Fener hemen kiralık kontratını feshedecek.