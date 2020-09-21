Akhisarspor’da iki istifa birden: Oyuncuların protestosu sonuç verdi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor’da 3 veya 4 Ekim'de gerçekleşecek olağanüstü kongre öncesi Akhisarspor Başkanı Fatih Karabulut ve Asbaşkan Ali Kuloğlu istifa etti. İHA’nın haberine göre, gelecek günlerde gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede iki isim de aday olmayacak.

Yeşil-siyahlıların geçen hafta sonu deplasmanda oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu R.Y Bandırmaspor karşılaşmasında futbolcular maçın başında ilk 30 saniye hareketsiz kalarak topa müdahale etmemişlerdi. Maçın ardından konuşma yapan başarılı oyuncu Kadir Keleş, yaptıkları protestonun Akhisarspor yönetimine olduğunu ifade etmişti.

‘7 aydır söylenen yalanlar…’

Müsabakanın ardından arkasına takım arkadaşlarını da alarak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 32 yaşındaki Kadir Keleş, “Bizim 7 aydır süren sıkıntılarımız var kulüp içinde… Bunları aşıp çözemiyoruz. 7 aydır bize söylenen yalanlar var, gerçekleştirilmeyen sözler var. Biz bunlara tepkimizi gösterdik. Bizim federasyon ile bir sorunumuz yok; bizim sorunumuz kulüp ile. Biz başkanımız ile çok konuştuk ama bir sonuç alamadık” sözleriyle yönetimi eleştirmişti.