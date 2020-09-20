Ve Cengiz ‘Undertaker’ resmen Leicester City’de!

Türk futbolunun son dönemde yükselen yıldızlarından Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir maceraya başlıyor. İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden Leicester City, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen noktaladı.

Transfer duyurusunu ‘Undertaker’ (cenazeci) elbisesi ile yapan Leicester City, kısa süre sonra paylaştığı video ile transferi resmileştirdi. Leicester’da yapılan açıklamada, Cengiz Ünder’in bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

İmza sonrasında Leicester City resmi sitesine açıklamalar yapan Ünder, “Leicester’a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere’de oynamak istemişimdir ve Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı yukarıya taşıyabileceğime inanıyorum. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans yaratabilirim” dedi.

Çağlar Söyüncü ile aynı takımda forma giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Ünder, “En iyi arkadaşım Leicester City’de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester maçlarını hep onun için izledim” sözlerini sarfetti.

AS Roma Kulübü, Twitter’dan paylaştığı video ile “Premier Lig’deki yeni maceranda başarılar” ifadelerini kullandı.

LEICESTER CITY’DEN ‘Ü’ DEĞİŞİMİ

Cengiz Ünder transferinin ardından Leicester City Kulübü, Twitter hesabının bio kısmındaki ‘U’ harflerini ‘Ü’ye çevirdi. Bu değişimi gören Ünder, “Bio’daki değişimi şimdi farkettim. Çok komik. Ya da trend’e ayak uyduralım. Kömik” ifadelerini kullandı.

I've just noticed the bio. So funny. Or let’s keep up with the trend. Fünny @LCFC pic.twitter.com/69TZ7htEBC — Cengiz Ünder (@cengizunder) September 20, 2020

Öte yandan Leicester City’nin bir başka Türk yıldızı Çağlar Söyüncü, transferin açıklanmasından sonra Cengiz Ünder’e esprili bir paylaşım yaptı. Milli stoper, “Seni havalimanında karşılayacağım. Beni tanıman için kağıda ne yazmam gerekir?” yazarak espri yaptı.

I will wait you at the airport. what should I write to the paper for you to recognize me? @cengizunder — Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) September 20, 2020

ROMA’YA VEDA MESAJI

Leicester City’e transfer olan 23 yaşındaki futbolcu Cengiz Ünder, kulübü Roma’ya da veda etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ünder, “3 yıl önce bu kapıdan içeri girdiğimde büyük bir mücadeleye gireceğimi biliyordum. Burada geçirdiğim zaman içinde sadece kulübü değil, kültürü ve insanıyla Roma şehrini çok sevdim. İlk geldiğim günden bu yana bana desteğini ve sevgisini gösteren Roma taraftarına teşekkür ederim. Bu eşsiz anlardan sonra artık yeni meydan okumaya hazırım. kariyerimde yeni bir sayfa açmama yardımcı olan Leicester City yönetimi ve Teknik Direktörü Brendan Rodgers teşekkür ederim. Ailem ve menajerime verdikleri destekten dolayı minnettarım” diye konuştu.

4 YIL SONRA BULUŞUYORLAR!

2016 yılında Altınordu'dan ayrılarak Başakşehir'e giden Cengiz Ünder ve Freiburg'a transfer olan Çağlar Söyüncü, 4 yıl sonra Avrupa futbolunun zirvesinde buluşuyor.

Sözcü Skor editörü Alican Özcan, Cengiz Ünder-Leicester City transferi öncesinde milli futbolcunun kariyer basamaklarını ve eski takım arkadaşı Çağlar Söyüncü ile buluşmasını sizler için kaleme almıştı:

6 YILDA DÜNYANIN EN İYİ LİGİNDE!

Ocak 2013 tarihinde Altınordu'nun U16 takımında futbola başlayan Cengiz Ünder, saha içindeki yeteneklerini kısa sürede gösterdi ve Aralık 2014'te A takıma yükselmeyi başardı. 2014-15 sezonunda, henüz 17 yaşındayken TFF 1. Lig gibi zorlu bir sahneye çıkan Balıkesir doğumlu Ünder, oynadığı 20 maçta 5 gol atıp 5 asist yaparken bütün gözleri de üzerine çevirdi.

Küçük yaşına rağmen fiziksel mücadelenin fazla olduğu ve yaş ortalamasının bir hayli fazla olduğu TFF 1. Lig'deki performansı, bugünlerin habercisi gibiydi. 2015-16 sezonunda maç sayısını artıran Cengiz Ünder, 32 maçta 6 gol-4 asistlik performansıyla istikrarını sürdürerek yükselişinin tesadüf olmadığını kanıtladı ve 2017'de Başakşehir'e transfer olarak 19 yaşında Süper Lig'e adım attı.

10 YAŞINDAN BERİ BUNU YAPIYOR…

TFF 1. Lig'de henüz 2 senelik tecrübesi olan 19 yaşındaki bir futbolcuya 4.8 milyon euro bonservis ödenmesi, haklı olarak dikkatlerin daha da Cengiz Ünder'in üzerinde olmasını sağladı. Ancak o futboluna odaklanmaya devam ederek baskı altında ezileceğini düşünenlere en güzel yanıtı sahada verdi.

“İnsanların hakkımda yanlış düşündüklerini kanıtlamaya bayılıyorum. 10 yaşından beri bunu yapıyorum” diyen Ünder, Başakşehir ile ilk sezonunda 43 maçta 9 gol-7 asist yapınca otoriteler tarafından da tartışmasız olarak geleceğin yıldızları arasında gösterildi ve 14 milyon 250 bin euro karşılığında Roma tarafından transfer edildi.

ROMA'DA SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Roma'da her ne kadar sakatlıklarla boğuşsa da, süre aldığında daima takımının hücum gücüne katkıda bulundu ve kaliteli bir futbolcu olduğu konusunda kimsenin şüphe etmemesini sağladı. 3 yıldır Roma'da olan ve Serie A'da 70 maça çıkan Cengiz Ünder, 13 gol 8 asist yapabildi.

Sağ kanatta topla buluştuktan sonra ceza sahasına kadar gelip sol ayağıyla yaptığı vuruşlar, onun Arjen Robben esintileri yaratmasına neden oluyor. Geçen sezon Serie A'da 10'dan fazla maça çıkan futbolcular arasında, sadece Jeremie Boga Cengiz Ünder'den daha fazla koşu tamamlayan isim oldu.

23 yaşındaki Ünder'in dribling başarı oranı, Serie A'daki tüm kanat oyuncuları arasında en iyisi (%76.2).

ÇAĞLAR İLE YOLLARI KESİŞTİ

Bucaspor altyapısında yetişen ancak 2014'te transfer olduğu Altınordu sayesinde adını duyurcan Leicester City stoperi Çağlar Söyüncü de, Cengiz Ünder ile benzer bir hikayeye sahip. Cengiz Ünder'in Roma'ya gittiği sezon Çağlar Söyüncü de 8 milyon euro bedelle Almanya ekibi Freiburg'un yolunu tutmuştu.

Almanya'da geçirdiği iki sezonun ardından 21 milyon euro'ya Leicester City'nin formasını giyen Çağlar Söyüncü, geride kalan sezonda Premier Lig'in en iyi 11'ine seçilerek henüz 24 yaşındayken futbolun zirve noktasına ulaşmış oldu.

İki futbolcunun 2014 yılında Altınordu'da başlayan hikayesi, 6 yıl sonra dünya futbolunun en üst seviyesinde yeniden kesişmiş oldu. Milli takımın da vazgeçilmez iki oyuncusu olan Çağlar ve Cengiz'i yeni sezonda Premier Lig'de birlikte izlemenin keyfi de futbolseverlere kaldı…