Ve Cengiz ‘Undertaker’ resmen Leicester City’de!

Türk futbolunun son dönemde yükselen yıldızlarından Cengiz Ünder, kariyerinde yeni bir maceraya başlıyor. İngiltere Premier Lig’in önemli kulüplerinden Leicester City, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun transferini resmen noktaladı.

Transfer duyurusunu ‘Undertaker’ (cenazeci) elbisesi ile yapan Leicester City, kısa süre sonra paylaştığı video ile transferi resmileştirdi. Leicester’da yapılan açıklamada, Cengiz Ünder’in bir yıllığına kiralandığı belirtildi.

İmza sonrasında Leicester City resmi sitesine açıklamalar yapan Ünder, “Leicester’a gidip antrenmanlara başlamak için sabırsızlanıyorum. Her zaman İngiltere’de oynamak istemişimdir ve Premier Lig futbol oynamak için harika bir fırsat. Takım arkadaşlarıma sahada ve saha dışında yardımcı olmaya çalışacağım ve performansımı yukarıya taşıyabileceğime inanıyorum. Hızlı bir oyuncuyum ve arkadaşlarıma çok fazla şans yaratabilirim” dedi.

Çağlar Söyüncü ile aynı takımda forma giyeceği için heyecanlı olduğunu söyleyen Ünder, “En iyi arkadaşım Leicester City’de oynadığı için kendimi çok şanslı hissediyorum. Çağlar Söyüncü ile oynayabildiğim için çok mutluyum. Leicester maçlarını hep onun için izledim” sözlerini sarfetti.

AS Roma Kulübü, Twitter’dan paylaştığı video ile “Premier Lig’deki yeni maceranda başarılar” ifadelerini kullandı.

Cengiz Ünder transferinin ardından Leicester City Kulübü, Twitter hesabının bio kısmındaki ‘U’ harflerini ‘Ü’ye çevirdi. Bu değişimi gören Ünder, “Bio’daki değişimi şimdi farkettim. Çok komik. Ya da trend’e ayak uyduralım. Kömik” ifadelerini kullandı.

I've just noticed the bio. So funny. Or let’s keep up with the trend. Fünny @LCFC pic.twitter.com/69TZ7htEBC

Öte yandan Leicester City’nin bir başka Türk yıldızı Çağlar Söyüncü, transferin açıklanmasından sonra Cengiz Ünder’e esprili bir paylaşım yaptı. Milli stoper, “Seni havalimanında karşılayacağım. Beni tanıman için kağıda ne yazmam gerekir?” yazarak espri yaptı.

I will wait you at the airport. what should I write to the paper for you to recognize me? @cengizunder

— Çağlar Söyüncü (@Syncaglar) September 20, 2020