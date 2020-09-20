Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti

Niğde-Çiftlik karayolu Güresen Tepe mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybederken, 2 tekvandocu da yaralandı.

Dün gece geç saatlerde meydana gelen kazanın ardından bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Kazaya karışan araçta yer alan Niğde Çiftlikspor Kulübü sporcuları Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Emin Koç, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz'ı arayarak taziyelerini iletti. Başkan Şahin, yaralı sporcular için de acil şifalar dileğinde bulundu.