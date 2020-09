Toprak Razgatlıoğlu İspanya yarışında kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti’nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi.

Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak’ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi. İşte o anlar:

@toprak_tr54 is DOWN! @PataYamahaWSBK rider suffers a big crash at turn 13#CatalanWorldSBK pic.twitter.com/Rgs1bt5Xmj

— WorldSBK (@WorldSBK) September 20, 2020