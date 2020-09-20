Toprak Razgatlıoğlu İspanya yarışında kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı!

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası’nda İspanya’da ısınma turları atarken kaza geçirdi. Milli sporcu ilk kontrollerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan alınan bilgiye göre Toprak, Katalunya-Barselona Pisti’nde bu sabah ısınma turları sırasında 13. virajda kaza geçirdi.

Motorundan düşen Toprak, ilk olarak pistin medikal merkezinde kontrolden geçirildikten sonra ileri tetkikler için hastaneye götürüldü.

Milli motosikletçi Toprak’ın bugünkü yarışa katılamayacağı bildirildi. İşte o anlar:

DÜNKÜ YARIŞI 6. SIRADA TAMAMLADI

Dün gerçekleştirilen birinci etap yarışında ilk çizgiden başlayan Razgatlıoğlu, pistin ilk virajında takım arkadaşı Van der Mark’ın sıkıştırması nedeniyle arka sıralara düşmüştü.

Uzun süre yarışı 7. sırada götüren Razgatlıoğlu, son anlarda İtalyan yarışçı Ruben Rinaldi’yi geride bırakarak mücadeleyi 6. sırada tamamlamıştı.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU KİMDİR?

İlk yarışını 5 Ekim 2014 tarihinde Avrupa Superstock 600 Şampiyonası’nda bir Kawasaki ZX-6R’de Magny Cours’da kazandı. Alanya’da doğan Razgatlıoğlu, Wheelie Arif anlamına gelen Tek teker Arif olarak bilinen ünlü Türk dublör motosikletçi Arif Razgatlıoğlu’nun ikinci oğlu . Babası, 17 Kasım 2017’de Antalya’da meydana gelen bir motosiklet kazasının ardından arka koltukta binen kız arkadaşıyla birlikte öldü. Toprak, Müslümanların alkolü yasakladığı inancından dolayı, yarışların ardından podyumda sprey şampanya geleneğini takip etmiyor.