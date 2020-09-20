Toplam 24 pozitif vakası olan Bayburt’un maçı ertelendi

2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor ile Elazığspor arasında bugün oynanacak karşılaşma, corona virüsü tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi. Ancak TFF, Bayburt’un yaptığı başvuruyu ilk olarak reddetmiş ve maçın oynanacağını kulübe bildirmişti.

Bayburt Özel İdare Sporda 15 futbolcu, 3 antrenör ve 3 kulüp çalışanı ile birer yönetici, masör ve malzemeci olmak üzere toplam 24 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine maçın ertelenmesi için talepte bulunulmuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun ardından bugün yaptığı açıklamadığı maçın ileri bir tarihe ertelendiğini şöyle duyurdu;

“Pazar günü saat 15.00’de Bayburt Genç Osman Stadı’nda oynanması gereken Bayburt Özel İdare Spor- Elazığspor Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Covid-19 PCR testleri sonucunda, sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeniyle federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.”

BAYBURT İLK BAŞVURUNUN REDDEDİLMESİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU