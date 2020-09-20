Okan Buruk: ‘Maçı kaldıramayacak kapasitede olduğunu gösterdi’

Süper Lig’in ikinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0’lık skorla mağlup ederken müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakayı ve iki maçtır gol atamayarak mağlup olan takımının gidişatını değerlendirdi.

Okan Buruk, “Biraz ‘deja vu’ yaşıyoruz. Geçen sene de benzer başlamıştık. Sahamızdaki Fenerbahçe mağlubiyetinden beri içeride maç kaybetmiyorduk, 17 maç sonunda ilk oldu. İlk yarıda erken gol yedik ama özellikle ikinci devre oyun çok fazla bizdeydi. Belki az üretkendik ama bir bölümde rakibimizi kendi sahasının ortasına kadar yasladık. Bu bölümde üretken olmamız lazımdı, rakibi çıkarmadık, 1-1’i bulsak daha iyi olacaktı. Sürpriz bir gol yedik, ikinci gol sonrası rakibimize daha bir güven geldi” ifadelerini kullandı. Galatasaray’ın iyi savunma yaptığının altını çizen Buruk, “Son bölümlerde çok pozisyona girdik ama atamadık. Rakibimiz 76’da ikinci golden sonra net pozisyonlar buldu. Öncesinde çok net pozisyona giremedi ama sonrasında net pozisyon verdik. Tebrik ediyorum Galatasaray’ı. İyi savunma yaptılar büyük bölümde” dedi.

‘Hakem bu maçı kaldıramayacak kapasitede olduğunu gösterdi!’

“Haftaya tekrar ayağa kalkıp Karagümrük maçıyla sezona iyi bir şekilde başlamak istiyoruz” diyen Buruk, “İki haftadır en güzel maçları izlettik, iki takım oyuncularını da tebrik etmeliyiz. Hakem biraz maçın altında kaldı, bu seviyede maçı kaldıracak kapasitede olmadığını gösterdi” diye konuştu.

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Okan Buruk şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu maç kötü bir oyun diyemeyiz, maçın büyük bölümünde gol beklentisi daha çok olan, gole yakın taraf bizdik ama 76’dan sonra farklı bir oyun oldu. Oyuncularım iyi niyetle ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Tabii ki daha iyi olacağız.

Belli mevkilerde yeni isimlerimiz var, hazır olmayanlar var. 4. hafta milli ara sonrası gerçek gücümüzü bulmaya çalışacağız. Yeni oyuncuların adaptasyonu tamamlanınca oyunun da oturacağını düşünüyorum.

Hem Türkiye’de hem yurt dışında milli takımlara giden, orada oynatılmayan oyuncular vardı. Maç ritmini bulmaları zaman alacak. İlk golü bulsak kazanabilirdik belki ama dediğim gibi rakibimizi tebrik ederim, iyi savunma yapıp kazandı.”