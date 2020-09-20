Milli serbest dalışçı Fatma Uruk, Meksika’da şampiyon oldu ve Türkiye rekorunu kırdı

Meksika’da dünya rekoru denemesi için hazırlıklarını sürdüren milli serbest dalışçımız Fatma Uruk, hazırlık döneminde Meksika’da katıldığı bir uluslararası organizasyonda 60 metre dalarak Türkiye rekoru kırdı ve yarışmadan birincilikle ayrıldı.

Dünya rekoru denemesi için 6 ay önce Meksika’ya giden ve corona virüsü pandemisinin ortaya çıkmasıyla bu ülkede kalan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, yaşadığı süreçle ilgili olarak daha önce dördüncü ayında “4 ay tam olarak bugün doldu. Sırasıyla sayarsam bu süreçte; bir pandemi, şiddetli bir deprem, fırtınalar, seller ve ateşli humma salgını atlatıldı bu ülkede. Bazıları beni etkiledi, bazıları etkilemedi. Ancak hepimizi şaşkına uğratan, bunca şeyin aynı anda şu anda yaşanıyor olması” demişti.

“Şanssız olduğuma inanmıyorum” diyen Fatma Uruk zorlu mücadelesinin ilk mükafatını Türkiye rekorunu 60 metre derinliğe çekerek ve böyle bir dönemde uluslararası bir yarışmada, Türkiye’den binlerce kilometre uzakta altın madalya kazanarak elde etti. Daha önce 50 metre olan Türkiye rekorunu, yarışmada altın madalya elde edebilmek için 60 metreye çeken Fatma Uruk, kırdığı rekor sonrası yaptığı sıcağı sıcağına açıklamasında “60 metre derinlikten sanki hiç nefesimi tutmamışım, 20 metreden geliyormuşum gibi çıkmam dışında sorun yaşamadık! Hakemler biraz şoka girdi sadece, ben sakinleştirdim sorun yok” dedi.

Uruk, “Türkiye rekorumuz hayırlı olsun. Ülkece daha iyi dereceleri hak ediyoruz ve alacağız. Üstüne çalışıyorum” ifadelerini kullandı.