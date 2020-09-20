Maça damga vuran penaltı krizi! Dakikalarca sürdü ve kaçırdı…

ÜMİT GENÇ | MLS’de dün gece Orlando ile Chicago Fire arasında oynanan maçta çok enteresan bir penaltı krizi yaşandı…

Mücadelenin 34’üncü dakikasında 2-0 geride olan deplasman ekibi Chicago Fire penaltı kazandı. Atış öncesi 2 takım arkadaşı arasında dakikalarca yaşanan tartışma maça damga vurdu.

Topu alıp atış için penaltı noktasına götüren Alvaro Medran’a takım arkadaşı Robert Beric engel olmaya çalıştı. Penaltıyı kendisi kullanmak isteyen Beric, Medran’ın elindeki topu almak bir kaç kez hamle yapsa da başarılı olamadı.

KAPTAN DEVREYE GİRDİ

Atışı kullanmak için inatlaşan iki isim ağız dalaşına girerken Chicago Fire stoperi ve kaptanı Francisco Calvo anlaşmazlığı çözmek için araya girmek zorunda kaldı.

Dakikalarca süren tartışma nedeniyle bir türlü atılamayan penaltı için hakem de devreye girerek oyunculara acele etmelerini söyledi. Kaptan Calvo’nun da baskısıyla nihayet kenara çekilen Beric penaltı atışını Alvaro Medran’a bıraktı.

TOPU BIRAKMAYAN MEDRAN PENALTIYI KAÇIRDI

Dakikalar 36’yı gösterirken Medran’ın kullandığı penaltı atışını Orlando kalecisi Pedro Gallese müthiş bir refleksle kurtardı. 30 yaşındaki Perulu kaleci sağından kurtardığı penaltı ile farkın 1’e inmesini engelledi. Yaşanan penaltı krizi sonrası atışın kaçması Chicago teknik direktörü Raphael Wicky’i çılgına çevirdi.

İLKİNDE İZİN VERİLMEYEN BERİC İKİNCİ PENALTIYI ATTI

İlk yarı 2-0 Orlando’nun üstünlüğü ile sona ererken 48’de Chicago bir kez daha penaltı kaçırdı. Bu kez topun başına ilk penaltıyı atmasına izin verilmeyen Beric geçti ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 29 yaşındaki golcüyü ilk tebrik eden kişi ise ilk penaltıyı kaçıran Medran oldu.

‘OLANLAR KABUL EDİLEMEZ’

Orlando City 78’de Junior Urso ve 90+5’te B. Michel’in golleriyle sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçeli eski futbolcu Nani mücadelede 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

Maçın ardından çok konuşulan penaltı anı için konuşan Chicago Teknik Direktörü Raphael Wicky şu ifadeleri kullandı: ”Devre arasında takıma bunun benim hatam olduğunu söyledim. Sorumluluğu üzerime alıyorum. Bu durum bir daha yaşanmayacak. Penaltı atacak oyuncuyu görevlendirmemiştim. Ama sonrasında olanlar da kabul edilemez. Bir oyuncu penaltı atmak için topu alıyorsa diğer arkadaşları onu desteklemeli. Olmak istediğimiz takım bu değil”