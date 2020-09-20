MAÇ SONUCU | Nice 0-3 PSG

Fransa Ligue 1’in 4. haftasında Nice ile PSG karşı karşıya geldi. Allianz Riviera Stadı’nda oynanan mücadeleyi son şampiyon PSG 3-0 kazanarak bu sezon 2. galibiyetini aldı.

Kırmızı kart cezalısı Neymar’ın forma giymediği maçta corona virüsü testi pozitif çıkan ve iyileşen Kylian Mbappe, takıma geri döndü.

Ligde ilk iki maçını kaybedip, geçen hafta Metz’i son dakika golüyle yenen PSG’ye bu hafta 3 puanı getiren golleri 38. dakikada penaltıdan Mbappe, 45’te Di Maria ve 66. dakikada Marquinhos kaydetti.

Bu sonucun ardından iki takım da 4. haftayı 6’şar puanla tamamladı.

Ligin 5. haftasında PSG, Reims ile; Nice de Bordeaux ile deplasmanda karşılaşacak.