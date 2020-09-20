MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 2-0 Çaykur Rizespor

Süper Lig’in 2. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 2-0 kazanarak bu sezon ilk puanlarını aldı.

Lige Kayserispor yenilgisiyle başlayan İstanbul ekibi, rakibini 13. dakikada Varga ve 60. dakikada Alan’ın attığı golle mağlup etmeyi başardı.

Kasımpaşa oyuna ikinci yarının başında giren Anıl Koç, 86. dakikada rakibine yaptığı faulden sonra sarı kart gördü. Ancak hakem Suat Arslanboğa, VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyip kartın rengini kırmızı olarak değiştirdi.

Uzatmalarla birlikte 10 kişi oynayan Kasımpaşa, Çaykur Rizespor’a şans vermedi.

Bu sonucun ardından 3 puana yükselen Kasımpaşa, gelecek hafta Hatayspor deplasmanına çıkacak.

Fenerbahçe yenilgisinin ardından Kasımpaşa karşısında da puan alamayan Rizespor, haftaya Alanyaspor’u sahasında konuk edecek.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Suat Arslanboğa, Erdem Bayık, Özgür Ertem

Kasımpaşa: Ramazan, Pavelka, Tarkan, Jeanvier (Anıl dk. 46), Brecka, Sadiku, Yusuf, Aytaç, Hajradinovic (Tırpan dk. 85), Varga (Ahmet dk. 90+2), Alan

Yedekler: Ertuğrul, Mehmet, Mehmet Feyzi, Yasin

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Selim, Meriah, Melnjak, Fabricio, Boldrin, Vetrih (Abdullah dk. 41), Tunay (Remy dk. 70), Samudio (Nadir dk. 65), Skoda

Yedekler: Tarık, Dimitrios, Talbi, Engin, Alberk, Orhan

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Goller: Varga (dk. 13), Alan (dk. 59) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Anıl Koç (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Aytaç, Tarkan, Varga (Kasımpaşa), Abdullah (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahasına açılan ortada Alan'ın kafayla aşırttığı topla arka direkte vuruşan Tarkan'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

7. dakikada Yusuf'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Alan'ın yerden sert şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

13. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Varga'nın ceza sahası içine girerek yaptığı plase vuruşta top ağlarla buluştu. 1-0

18. dakikada Aytaç'ın pasında topla buluşan Hajradinovic'in sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.

45. dakikada Melnjak'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tunay'ın sert vuruşunda top üst direkten oyun alanı içine döndü.

59. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Alan, ceza sahasına girer girmez sert bir vuruş yaptı ve topu filelere göndermeyi başardı. 2-0

67. dakikada Aytaç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Varga'nın şutunu kaleci Gökhan gole izin vermedi.

88. Anıl Koç’un rakibine yaptığı hareket sonrasında bu oyuncuya sarı kart gösteren Hakem Suat Arslanboğa, daha sonra pozisyonu tekrar izledi ve Melnjak'ın bileğine basan Anıl Koç'a kırmızı kart gösterdi.

90+5. dakikada Boldrin'in ceza yayı üzerinden kullandığı frikikte barajın altından giden top, kaleci Ramazan'ın elinde kaldı.