MAÇ SONUCU | Arsenal 2-1 West Ham United

İngiltere Premier Lig’in 2. hafta maçında Arsenal, sahasında West Ham’ı konuk etti.

Emirates’te oynanan karşılaşmayı Arsenal 2-1 kazanarak Londra derbisinde 3 puanı alan taraf oldu. Mücadelede dakikalar 25’i gösterdiğinde Alexandre Lacazette, Arsenal’i öne geçirirken ilk yarının bitimine saniyeler kala Antonio, West Ham adına eşitliği getirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında galibiyet için baskı kuran Arsenal son 5 dakikaya 1-1 eşitlikle girdi. Dakikalar 85’i gösterdiğinde oyuna sonradan giren 21 yaşındaki Nketiah sahneye çıktı ve attığı golle Londra derbisinde galibiyeti takımına getirdi.

Bu sonucun ardından Arsenal 6 puana yükselirken West Ham ise ikinci maçında da puanı alamadı.