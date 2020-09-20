Kepa’dan sevgilerle… Liverpool Chelsea’yi Mane ile dağıttı!

İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Chelsea son şampiyon Liverpool’u ağırladı.

Stamford Bridge’de oynanan dev mücadeleyi Liverpool Senegalli yıldızı Sadio Mane’nin golleriyle 2-0 kazandı. Müthiş heyecana sahne olan gecede Chelsea adına hayal kırıklığı yaratan ve hatalarıyla maça damga vuran isim 25 yaşındaki İspanyol kaleci Kepa Arrizabalaga oldu.

PREMIER LİG TARİHİNİN EN KÖTÜ PERFORMANSLARINDAN BİRİ

80 milyon Euro’luk transfer bedeliyle dünyanın en pahalı kalecisi olan Kepa Liverpool karşısındaki hatalarıyla eleştirilerin en büyük hedefi oldu. Tam anlamıyla bir hayal kırıklığı yaratan Kepa, Premier Lig tarihinin en kötü kaleci performanslarından birine imza attı.

İki taraf için de müthiş fırsatların kaçtığı maçta ev sahibi Chelsea 45+1’de A. Christensen’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda Mane’yi sarılarak yere indiren Christensen takımını eksik bıraktı.

BOŞA ÇIKTI MANE AFFETMEDİ

Eksik kalan rakibi karşısında ikinci yarıya hızlı başlayan Liverpool 50’de Sadio Mane’nin kafa golüyle 1-0 öne geçti. Roberto Firmino’nun sağdan getirip ortaladığı topta iyi yer tutamayan ve boşa çıkan Kepa, Mane’nin kafa vuruşunda ağlara giden topu izledi.

Golden sonra konsantrasyonu iyice dağılan İspanyol kaleci 4 dakika sonra deyim yerindeyse daha beter çuvalladı. Tomori’nin geri pasında çok oyalanan Kepa’ya baskı yapan Mane topu bir anda önünde buldu ve ağlara gönderdi.

KEPA’DAN GELEN SERVİS…

Degaj yapmakta geciken Kepa topu Mane’ye çarptırdı ve rakibine bir anda yüzde yüzlük bir gol fırsatı sundu. Kepa’dan gelen bu servisi geri çevirmeyen Mane farkı 2’ye çıkardı.

75’te Chelsea farkı 1’e indirmek için penaltı fırsatı yakaladı. Ancak topun başına geçen Jorginho Liverpool kalecisi Alisson’u geçemedi.

SON 16 ŞUTUN 11’İNİ AĞLARINDA GÖRDÜ

Kaleci hatasıyla 2 farkla geriye düşen ve bir de penaltı kaçıran Chelsea’de kötü bir gece geçiren teknik direktör Frank Lampart yedek kulübesinde adeta çöktü. Gecenin kader adamı olan Kepa kalesine gelen son 16 şutun 11’inde gole engel olamadı.

Son şampiyon Liverpool ilk haftadaki 4-3’lük Leeds United galibiyeti sonrası Chelsea’yi de devirerek 6 puanla yoluna devam etti. Maçın ardından Londra ekibinde kaleci Kepa istenmeyen adam ilan edildi. Tarihin en pahalı kalecisi için sosyal medyada Kepa’ya ağır eleştiriler yapıldı.

Liverpool’da 2 golle galibiyetin Mimarı olan Sadio Mane, Premier Lig’deki gol krallığı yarışında Ronaldo’yu geride bıraktı. 196 maçta 86 gol atan Mane, 196 maçta 84 golde kalan Ronaldo’nun önüne geçti.