Harry Kane ve Heung-Min Son coştu, Tottenham 5-2 kazandı!

Premier Lig’deki ilk maçında Everton’a yenilen, Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Plovdiv’i son anlarda yenerek tur atlamasına rağmen korkulu anlar yaşayan Tottenham, Southampton maçında adeta patlama yaşadı.

Karşılaşmanın 4. dakikasında Harry Kane’in attığı gol ‘VAR’ kararıyla iptal edilirken, 32. dakikada Danny Ings Southampton’ı 1-0 öne geçirdi.

Ancak Tottenham’da kara bulutları dağıtan isim 45+2’de Güney Koreli Heung-Min Son oldu ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi.

İlk yarıda Southampton karşısında zorlanan Tottenham, ikinci yarıda bambaşka bir kimliğe büründü. Beraberlik golünün yaratıcıları olan Kane-Son ikilisi, ikinci yarıda Southampton kalesini adeta bombardımana tuttu.

Maçın 47., 64. ve 73. dakikalarında Tottenham’ın bulduğu golleri Son kaydederken, asistler ise Harry Kane’den geldi. Koreli yıldızın attığı dört golün de asistini yapan İngiliz forvet Kane, 82. dakikada skoru 5-1’e getiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın son anlarında Southampton’ın kazandığı penaltıyı yine Ings gole çevirince maç 5-2’lik skorla sona erdi. Ligdeki ilk galibiyetini alan Tottenham’da Harry Kane maçı 4 asist-1 gol, Son ise 4 golle tamamladı.

HARRY KANE TARİHE GEÇTİ

Tottenham forması giyen Harry Kane, Son’a aynı maç içerisinde yaptığı 4 asistle Premier Lig tarihine geçti. 27 yaşındaki İngiliz yıldız, bir Premier Lig maçında aynı takım arkadaşına 4 asist yapan tarihteki ilk futbolcu olmayı başardı.