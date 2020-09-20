Güç gösterisi! Başakşehir ve Galatasaray’ın muhtemel 11’leri…

Süper Lig'de 2. haftanın en önemli maçında bu akşam Galatasaray, saat 19:00’daki maçta son şampiyon Başakşehir'e konuk olacak.

Sahasındaki 3-1'lik Gaziantep FK galibiyetiyle sezona başlayan; UEFA Avrupa Ligi'nde de deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1'lik skorla eleyerek tur atlayan Cimbom, bugün güçlü bir rakibe karşı ilk ciddi sınavını verecek.

Sezona Hatayspor yenilgisiyle başlayan Okan Buruk'un öğrencileri ise hem puan hem galibiyet siftahını Galatasaray önünde yapmaya çalışacak.

MUHTEMEL 11’LER:

Başakşehir: Mert, Hasan Ali, Skrtel, Epureanu, Rafael, Mahmut, Chadli, İrfan Can, Aleksic, Visca, Crivelli

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Emre Kılınç, Belhanad, Arda, Feghouli, Falcao

ARDA TURAN İLK KEZ RAKİP

Altayapısında çıktığı Galatasaray'a 9 yıl aradan sonra dönen Arda Turan, eski takımı Başakşehir'e karşı ilk kez forma giyecek. Son 6 deplasman maçında galibiyet çıkaramayan (3B-3M) Aslan, bu kötü serisini bitirmeye çalışacak. Turuncu-lacivertliler ise sahasındaki son 16 maçta mağlubiyet görmedi (12G-4B). Cimbom, galibiyetlerde 11-7 üstün.

TERİM’DEN MİNİ ROTASYON

Neftçi maçında Gaziantep sınavının onbirinden dört oyuncuyu değiştiren Fatih Terim, revizyonun kaçınılmaz olduğunu söylemişti. Galatasaray Teknik Direktörü bugün de mini bir rotasyon yapacak ve Gaziantep maçının kadrosunu sahaya sürecek. Omar, Feghouli, Arda ve Falcao onbire dönecek. Etebo'nun ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

TERİM: 3 – BURUK: 2

Fatih Terim ile Okan Buruk bugüne kadar 7 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Terim 3, Buruk 2 kez kazandı.