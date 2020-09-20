Geriden gelen Sivasspor, Erzurumspor’u 4 dakikada devirdi!

Süper Lig’de ilk hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 2. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk oldu.

İlk hafta Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen ‘Dadaşlar’, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında Arvydas Novikovas’ın golüyle 1-0 öne geçti.

Ancak konuk ekip Sivasspor pes etmedi ve 82. dakikada Arouna Kone, 86. dakikada yeni transfer Max Gradel’in attığı gollerle zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Sivasspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken BB Erzurumspor ise ilk mağlubiyetini tatmış oldu. BB Erzurumspor ligde bir sonraki maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor ise sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.