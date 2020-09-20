Geriden gelen Sivasspor, Erzurumspor’u 4 dakikada devirdi!

Süper Lig’de ilk hafta maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor’a 2-0 yenilen Demir Grup Sivasspor, 2. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor deplasmanına konuk oldu.
İlk hafta Ankaragücü’nü Başkent’te 2-1 yenen ‘Dadaşlar’, ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren maçın 70. dakikasında Arvydas Novikovas’ın golüyle 1-0 öne geçti.
Ancak konuk ekip Sivasspor pes etmedi ve 82. dakikada Arouna Kone, 86. dakikada yeni transfer Max Gradel’in attığı gollerle zorlu deplasmandan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.
Sivasspor bu sonuçla ligdeki ilk galibiyetini alırken BB Erzurumspor ise ilk mağlubiyetini tatmış oldu. BB Erzurumspor ligde bir sonraki maçında deplasmanda Kayserispor’a konuk olurken, Sivasspor ise sahasında Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- 31. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Novikovas’ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
- 35. dakikada İbrahim Akdağ orta alandan aldığı topla caza alanı önüne kadar geldi. Bu oyuncunun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.
- 45. dakikada Yatabare'ye ceza yayı üzerinde faul yapılması nedeniyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Gradel, topu farklı şekilde auta gönderdi.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 54. dakikada Emrah'ın sağ kanattan ortasında Obertan sert vurdu ancak top kaleci Samassa'da kaldı.
- 55. dakikada Rashad sağ kanattan getirdiği topla ceza sahasında Novikovas'ı buluşturdu. Novikovas Yasin'i geçerek topu kaleci Samassa'nın sağından ağlara gönderdi. Hakem Serkan Tokat, Novikovas'ın faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.
- 70. dakikada sağ kanattan gelişen BB Erzurumspor atağında Emrah'ın ortasına ceza sahasında iyi yükselen Novikovas, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
- 74. dakikada Gradel’in sağ kanattan aldığı topla ceza sahasına girmeden sağ çaprazdan çektiği sert vuruş üst direkten geri döndü.
- 82. dakikada kazanılan korner atışında Erdoğan'ın ortasına Kone ceza alanında kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
- 86. dakikada orta sahadan aldığı pasla ceza sahasına giren Gradel, Cenk Ahmet’i geçerek yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü attı. 1-2