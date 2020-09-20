Geçen hafta söylemiştik!

Beşiktaş, Antalyaspor karşısında özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu performansla rakibine büyük üstünlük sağladı.

Ancak ikinci yarıda Beşiktaş'ta özellikle sağ ön ve sol orta saha oyuncuları defansif olarak takıma yardım etmeyince ve oyuna giren oyuncular da takıma katkı sağlamayınca puan kaybı kaçınılmaz oldu.

Oyuna bakacak olursak:

1) Beşiktaş takım oyunu anlayışını benim tanımımla futboldaşlık felsefesini ortaya koydu. Yani bloklar arasında kopma olmadan takım halinde hücuma kalktı, aynı anda savunma yaptı, basit ve çabuk oynayarak ilk yarıda Antalya'yı ezdi geçti.

2) Beşiktaş’ın en iyisi bu yıl yeni transfermiş gibi oynayan Boyd. Nihayet Sergen Hoca ne bireysel ne de takım performansında olmayan Lens'i oynatmayarak Boyd'a şans veriyor. Böyle giderse yılın da en iyi transferi sayılır.

3)Beşiktaş kanatlardan eskisi kadar etkili akınlar yapamamakta. Gökhan ve Caner'in gidişi o bölgelerin zayıflamasına neden oldu. Necip ve N'Sakala defansif olarak çok iyi mücadele ettiler. Necip golün asistini yapsa da ikisi de hücumda etkili değildi.

4) Beşiktaş, sezona orta sahayı ve defansı toparlayarak girdi. Hücum gücü olarak Larin iyi bir yedek olur. Boyd'un dışında iki tane daha ofansif oyuncuya ihtiyacı var. Ayrıca Ljajic'ten daha iyi Talisca gibi bir orta sahaya ihtiyaç var. Bu bölgelere mutlaka transfer yapılmalı.

Son olarak geçen hafta Trabzon galibiyeti başlığımda şu cümleyi kullanmıştım. ‘Bu galibiyet yanıltmasın' diye. Şimdi ne kadar doğru analizler yaptığımızı Sözcü gazetesi okurları görmüş oldu.