Fenerbahçe ile anlaşamayan Eran Zahavi resmen PSV Eindhoven’da!

Son olarak Çin’in Guangzhou takımında forma giyen İsrailli yıldız Eran Zahavi’nin yeni takımı belli oldu. Uzun süredir Fenerbahçe’nin radarında olan ancak ekonomik koşullarda anlaşma sağlanamayan Zahavi, Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

PSV Eindhoven yöneticisi John de Jong, “Eran harika bir geçmişe sahip ve gerçek bir golcü. Genç kadromuza deneyim katacak” ifadelerini kullandı.

İsrail Milli Takımı’nın formasını 54 kez giyen ve 20 gol atan Zahavi, kariyerinin son 4 yılını Çin’de geçirdi.

“Çin’de harika zaman geçirdim ancak Avrupa’da neler yapabileceğimi göstermek istiyorum” diyen Zahavi, “PSV benim için büyük bir fırsat. Başarı odaklı hücum futbolu. Hollanda’da oynamayı dört gözle bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Profesyonel kariyerinde 427 maça çıkan ve 260 gol atan Zahavi, İsrail’de üç kez, Çin’de ise iki kez gol kralı oldu.

Çin’de 1 kez, İsrail’de ise iki kez yılın futbolcusu seçilen Zahavi, Maccabi Tel Aviv ve Hapoel Tel Aviv takımlarında şampiyonluklar yaşadı.