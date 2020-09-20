Fatih Terim: Başkanımız böyle uygun görmüşse satarız!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir karşısında aldıkları 2-0’lık galibiyeti değerlendirdi. ‘Marcao ayrılacak mı?’ sorusuna üstü kapalı bir cevap veren Terim, “Galatasaray ekonomisine katkıda bulunacaksa fertlerin hiçbir önemi yok. Benim de bir yardımım olacaksa Galatasaray’a, ben de giderim. Bizim bu tarz oyuncuları alıp, büyük rakamlarla satmayı hedef edinmemiz lazım. Galatasaray’ın başkanı ve yönetimi var. İdari ve ekonomik işlerle onlar ilgilenir. Bunu kulübe bırakmak lazım. Bizim Marcao gibi daha çok oyuncu bulup, daha yüksek rakamlara satmayı hedeflememiz lazım” şeklinde konuştu.

‘AZ BULUNUR BİR OYUNCU’

Terim Marcao’nun transferiyle alakalı sözlerine şöyle devam etti; ”Marcao, bugün Taylan’dan sonra sahanın en iyisiydi. İstenmek güzel bir şeydir. Muhakkak ki Marcao bu takım oyununda bizim için çok önemli. İnsanlığıyla her günkü gelişimiyle bizi mutlu ediyor. Az bulunur bir oyuncu. Hiç bir bahane bulmadan takım oyuncusu. Yeri geldiğinde kulübümüz, başkanımız böyle uygun görmüşse satarız; yenisini, başkasını buluruz. Geldiğimiz günden beri cezalara alıştık. Galatasaray forması için oynayacak çok isim buluruz. Bırakın çok isteyenimiz olsun. Yabancı kararıyla ilgili iki tane oyuncumuz Verona’da direk oynuyor. Hem Mert (Çetin) hem de Koray (Günter). Bunlar çok güzel şeyler. 6 ve 8 yabancı da kalsaydık Türklere sarılırdık. Bırakın gelsinler, gitsinler. Galatasaray bunlara alışkındır.”

‘HAKEM ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ’

Maçın hakemini tebrik eden Terim, “Bu akşam skordan bağımsız olarak hakem Atilla Karaoğlan ve ekibine tebriklerimi yollamak istiyorum. Maçın iyi geçmesini sağladı. Etki altında kalmadan çok iyi maç yönetti” dedi.

‘TARAFTAR GALATASARAY’I ÖZLEDİ’

Futbolcularını tebrik eden Terim, “Keşke hepsinden tek tek bahsedebilsem ama zaman yetmez. Bütün oyuncularıma özverileri için teşekkür etmek istiyorum. Galatasaray taraftarının gurur duyacağı bir takım yavaş yavaş meydana geliyor. Taraftarlarımız, Galatasaray’ı özledi. Bu güzel oyunu da özledi. Oram buram ağrıyor diye bir gün bile bahane bulmayan bir takım oyuncusu Marcao” ifadelerini kullandı.

‘RAKİP 4-4-2’YE DÖNÜNCE BOCALAMA OLDU’

Maçı değerlendiren Terim, “İlk 35-40 dakika gayet iyiydik, son 5 dakika üzerimize geldiler. İkinci yarıya skor olarak önde başladık ama oyun olarak başlayamadık. Rakibin 4-4-2’ye dönmesiyle bocalama oldu. Oyuna müdahale etmem gerektiğini hissettik, işler o noktada iyiye gitmeye başladı” şeklinde konuştu.

Başakşehir galibiyeti sonrasında performansını ve karşılaşmayı değerlendiren Galatasaray’ın Brezilyalı stoper, Marcao transfer sorusuna da cevap verdi. Brezilyalı stoper, transfer sorusuna ise topu kulüplere ve menajerlere atarak şöyle cevap verdi;

”Harika bir galibiyet aldık. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar birbirleri için mücadele eden bir Galatasaray takımı vardı. Bu yüzden takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi başladık ama henüz çok erken ve bu seri galibiyetleri sürdürmek zorundayız.

‘BANA GÜVEN VERİYORLAR’

Hazırlık dönemini iyi geçirdim. Kendimi iyi hazırladım. Hocama ve yardımcılarına teşekkür etmek istiyorum. Bunu tek başıma yapmadım. Beni iyi hazırladılar. Etrafımda tecrübeli isimler var ve bana güven veriyorlar.

Transfer konusuyla ilgili bir şey söylemem doğru olmaz. Kulüplerin ve menajerlerin konuşması daha doğru olur”