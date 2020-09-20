Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Bu akşamki Chelsea Liverpool mücadelesi saat 18.30’da S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

CHELSEA LİVERPOOL MAÇ ANALİZİ

-Liverpool ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Chelsea, bugüne kadar rakibi karşısında sadece bir kez üst üste dört yenilgi aldı.

-2019/20 Premier Lig sezonunda oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Chelsea, Aralık 2017’den bu yana yedi maçlık seri yakalayamıyor.

-Geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığı sekiz Premier Lig maçında 15 gol yiyen Liverpool, aynı sayıda golü daha önceki 23 karşılaşmada kalesinde görmüştü.

-Chelsea forması giyen Oliver Giroud’nun Premier Lig kariyerinde Liverpool’dan (7) daha fazla gol attığı sadece iki rakım var (8; Aston Villa ve Newcastle United).

-Liverpool forveti Mohamed Salah, 2010/21 Premier Lig sezonunun açılış haftasında en fazla şutta pay sahibi olan oyuncuydu (13;9 şut & 4 şut pası).