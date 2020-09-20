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Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftasında Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geliyor. İki dev külübün heyecan dolu mücadelesiStamford Bridge Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak.İşte Chelsea Liverpool maçının canlı yayınlandığı kanal bilgileri ve maç analizi...

18:36 -
Haberler Futbol
Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda canlı yayınlanıyor?

CHELSEA LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Premier Lig’de heyecan devam ediyor. Bu akşamki Chelsea Liverpool mücadelesi saat 18.30’da S Sport kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

CHELSEA LİVERPOOL MAÇ ANALİZİ

-Liverpool ile oynadığı son üç Premier Lig maçını kaybeden Chelsea, bugüne kadar rakibi karşısında sadece bir kez üst üste dört yenilgi aldı.

-2019/20 Premier Lig sezonunda oynadığı son altı iç saha maçını kazanan Chelsea, Aralık 2017’den bu yana yedi maçlık seri yakalayamıyor.

-Geçen sezon şampiyonluğu garantiledikten sonra oynadığı sekiz Premier Lig maçında 15 gol yiyen Liverpool, aynı sayıda golü daha önceki 23 karşılaşmada kalesinde görmüştü.

-Chelsea forması giyen Oliver Giroud’nun Premier Lig kariyerinde Liverpool’dan (7) daha fazla gol attığı sadece iki rakım var (8; Aston Villa ve Newcastle United).

-Liverpool forveti Mohamed Salah, 2010/21 Premier Lig sezonunun açılış haftasında en fazla şutta pay sahibi olan oyuncuydu (13;9 şut & 4 şut pası).

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