CANLI | Medipol Başakşehir 0-1 Galatasaray (İlk yarı oynanıyor)

Medipol Başakşehir Galatasaray canlı! Medipol Başakşehir Galatasaray maçı ile Süper Lig’de ikinci hafta heyecanı dev mücadele ile devam ediyor. Lige şok bir Hatayaspor mağlubiyetiyle başlayan son şampiyon, ilk hafta Gaziantep’i rahat geçen Galatasaray’ı konuk ediyor. Medipol Başakşehir Galatasaray maçı canlı anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da. Medipol Başakşehir Galatasaray maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor.

Dk. 32: İrfan Can Kahveci’nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Berkay Özcan’ın kafa vuruşunda Fatih Öztürk topa hakim oluyor.

Dk. 26: Sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli’nin içeri çevirdiği pasında Martin Skrtel, Radamel Falcao’dan önce davranarak topu uzaklaştırmayı başarıyor.

GOL! Dk. 14: Falcao, penaltıdan skoru 1-0’a getirdi.

Dk. 13: Luyindama’nın kafa vuruşunda top Demba Ba’nın eline çarptı, hakem devam dedi ancak VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı.

Dk. 1: Maç başladı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, İrfan Can, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Demba Ba

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

GALATASARAY: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Taylan, Belhanda, Arda, Emre Kılınç, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

YEDEKLER: Okan, Şener, Babel, Etebo, Linnes, Donk, Ömer, Jimmy, Ali Yavuz, Diagne

STAT: Başakşehir Fatih Terim Stadyumu

SAAT: 19.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: beIN SPORTS HD1

Medipol Başakşehir’de sakatlığı olan Okechukwu Azubuike dışında eksik bulunmuyor. Galatasaray’da ise tedavisi süren Emre Akbaba bu maçta görev yapamıyor. Takıma yaklaşık 10 gün önce katılan Etebo ise yedek kulübesinde görev bekliyor.