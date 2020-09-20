Brighton, Newcastle United’ı rahat geçti, maça Bissouma’nın dikkatsizliği damga vurdu!

İngiltere Premier Lig’in ikinci haftasında Brighton and Hove Albion, deplasmanda Newcastle United’ı 3-0 mağlup etti ve flaş bir galibiyet aldı.

Brighton, Neal Maupay’ın 4. dakikada (penaltıdan) ve 7. dakikada attığı gollerle üstünlüğü hemen maçın başında ele aldı, son sözü ise Maupay’ın asistiyle topu ağlara gönderen Aaron Connolly söyledi: 3-0.

İlk hafta West Ham’ı deplasmanda 2-0 yenen Newcastle, bu kez mağlup olurken ilk maçında konuğu Chelsea’ye 3-1 yenilen Brighton ise ilk puanlarını aldı.

Bissouma’nın dikkatsizliği pahalıya patladı!

Maça damga vuran olay ise 86. dakikada yaşandı. Brighton’ın Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma, Jamal Lewis’le girdiği ikili mücadelede ayağını arkaya doğru dikkatsizce savurdu. Bissouma’nın kramponu Lewis’in yüzüne geldi, Lewis yerde kaldı ve Kevin Friend pozisyonda serbest vuruş kararı vererek önce Bissouma’ya sarı kart gösterdi. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Friend, kararını direkt kırmızı kart olarak düzeltti ve Brighton maçı 10 kişi ile tamamladı.

Müdahalenin ardından alnında açılma oluşan Lewis’e saha kenarında ilk müdahale yapıldı ve 22 yaşındaki savunmacı maçı bandajla tamamladı. Newcastle United, ligin üçüncü haftasında Tottenham Hotspur’a konuk olacak. Brighton and Hove Albion ise Manchester United’ı ağırlayacak.