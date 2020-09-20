Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonun iki güçlü ekibi bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir seyircisiz oynanacak maçta kazanarak üç puanla tanışmak istiyor. Haftaiçi Avrupa Ligi maçında Neftçi’yi 3-1 yenen Galatasaray ise sahaya moralli çıkacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki oynanacak Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre K., Arda, Falcao