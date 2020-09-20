SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Başakşehir evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. İlk haftayı galibiyetle tamamlayan Galatasaray, deplasmanda kazanarak ikinci galibiyetini almak isterken, ev sahibi Başakşehir ise ilk galibiyetini sarı kırmızılılar karşısında almanın hesaplarını yapıyor. Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00’da başlayacak.

13:24 -
Haberler Başakşehir
Başakşehir Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni sezonun iki güçlü ekibi bu akşam kozlarını paylaşacak. Başakşehir seyircisiz oynanacak maçta kazanarak üç puanla tanışmak istiyor. Haftaiçi Avrupa Ligi maçında Neftçi’yi 3-1 yenen Galatasaray ise sahaya moralli çıkacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki oynanacak Başakşehir Galatasaray maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Feghouli, Belhanda, Emre K., Arda, Falcao