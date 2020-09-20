Spor Toto Süper Lig’de 2. hafta heyacanı devam ediyor. Galatasaray deplasmanda konuk olduğu Başakşehir’i 2-0’lık skor ile yenerek puanını 6’ya yükseltti ve 3. haftada oynanacak Fenerbahçe maçı öncesi moral depoladı. Rakibi karşısında etkili olamayan Başakşehir iki hafta sonunda ise henüz puan alamadı. İşte Medipol Başakşehir Galatasaray maç özeti ve golleri…

BAŞAKŞEHİR GALATASARAY MAÇI DAKİKA DAKİKA ÖZETİ

Dk. 1: Maç başladı.

Dk. 13: Luyindama'nın kafa vuruşunda top Demba Ba'nın eline çarptı, hakem devam dedi ancak VAR incelemesiyle penaltı kararı çıktı.

GOL! Dk. 14: Falcao, penaltıdan skoru 1-0'a getirdi.

Dk. 26: Sağ kanatta topla buluşan Sofiane Feghouli'nin içeri çevirdiği pasında Martin Skrtel, Radamel Falcao'dan önce davranarak topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Dk. 32: İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Berkay Özcan'ın kafa vuruşunda Fatih Öztürk topa hakim oluyor.

Dk. 45+2: İlk yarı sona erdi.

Dk. 46: İkinci yarı oynanıyor.

Dk. 54: Arda Turan'ın sol kanatta yerden gönderdiği pasla topla buluşan Sofiane Feghouli'nin, ceza alanında sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşta Mert Günok topu çelmeyi başarıyor.

GOL! Dk. 76: Younes Belhanda'nın golü ile maçta farkı ikiye çıkarıyor. Hızlı gelişen atakta Mbaye Diagne, Emre Kılınç, Ryan Babel ve Younes Belhanda arasındaki dörtlü paslaşma sonucunda topla buluşan Younes Belhanda, altıpasın önünden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Mert Günok'un sağından köşede ağlarla buluşturmayı başarıyor.

Dk. 83: Ceza alanında topla buluşan Kerim Frei'ın karşı kaşıya pozisyonda yaptığı vuruşta Fatih Öztürk son anda topu uzaklaştırmayı başarıyor.

Dk. 87: Younes Belhanda'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top savunmadan geri geliyor. Dönen topu önünde bulan Mbaye Diagne'nin vuruşunda Mert Günok pozisyonu önlemeyi başarıyor.

ASLAN İSTEDİĞİNİ YAPTI!

Oyunda istediğini yapan ve topla daha az oynasa da tempo kontrolünü maç boyunca elinde tutan ve etkili pozisyonlara da giren Aslan, özellikle 2-0'dan sonra Diagne, Ömer, Babel ve Etebo ile etkili fırsatlar da buldu. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Etebo, 72'de Feghouli'nin yerine oyuna dahil oldu.

Üretkenlik anlamında ilk haftada olduğu gibi çok zorlanan Başakşehir, üçüncü hafta Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray ise dev derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak.