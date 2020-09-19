Yağız Avcı, Sözcü HaftaSonu’na konuştu: ‘Mücadeleci şekilde dönüyorum’

5 kez Türkiye şampiyonu olan Yağız Avcı, ara verdiği ralliye Adus Motorsport takımıyla Marmaris'te geri dönüyor.

Sözcü Gazetesi muhabiri Yasin Yıldırım, pistlerin yeniden tozunu atmak isteyen Avcı ile pek çok konuyu konuştu:

*Yarışlara rekor için geri dönmüştünüz ancak pandemi yarışları erteletti…

Aslında rekor için demeyelim. Yeni oluşturduğumuz yapıda benim yarışmam sadece bir adım. İleriye dönük neler yapabiliriz amacıyla çalışarak kurguladık. Bununla birlikte tabii ki hedefimiz hem bireysel klasmanlarda hem de takım olarak şampiyonluklar kazanmak.

*Ralliye neden ara verdiniz?

Geçen yıl çok istediğimiz bir program ve paket oluşturamadık. Benim de genç pilotlara yönelik hedeflerim vardı. Hem yarışıp hem bu istediklerimi gerçekleştirmenin zor olacağını gördüm. Şimdi bakınca, iyi ki de bırakmışım. Bir şeylerin başlangıcı oldu. Kararımdan memnunum.

*Marmaris'te geri dönüş; neler hissediyorsunuz?

22 aylık bir aranın ardından mücadeleci bir şekilde etaplara dönüyorum. Heyecanlıyım, iyi bir hazırlık süreci geçirdik takım olarak. Hedefimiz öncelikle yeni aracımıza alışıp doğru yarış temposunu yakalayabilmek. Yarışı sorunsuz şekilde tamamlayabilirsek dereceler de bizi takip edecektir.

*Hedef 6. şampiyonluk. Sonraki hedefiniz ne?

Yeni yatırımlar yapmak çok önemli. Geçen yıl genç pilotlar ile ilgili bir çalışma başlattık. Hedefimde bu spor dalını hep güçlendirmek vardı. Uluslararası düzeyde Türk sporculara bizim sporumuzda daha fazla ihtiyaç var. Nasıl ki Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu, Ayhancan Güven var; daha nice başarılı sporcumuzun ülkemizi temsil etmesini isterim.

*Adus Motorsport'ta hem takım direktörü hem de ralli pilotusunuz…

Takım direktörü yerine ‘sportif direktör' demek daha doğru olur. Ben daha çok yarış operasyonunun sportif tarafını, pilotlarla olan diyalog tarafının yönetimini üstleniyorum diyebilirim. Aynı zamanda tabii ki kendim de yarışacağım. Umarım seneye mutfak tarafı ile daha çok ilgilenme şansım olacak.

*WRC'nin devam etmesine, F1'in Türkiye'ye geri dönmesine nasıl bakıyorsunuz?

Umarım iyi değerlendirilir. Uzun soluklu olması lazım her iki organizasyonun da ve en önemlisi, içinde yarışan Türk sporcularımız olmalı.

*Motor sporlarında yetenekli gençlerimiz var. Ama hâlâ dünyanın biraz gerisindeyiz. Sizce bu konudaki eksikliklerimiz neler?

TOSFED'IN başlatmış olduğu ‘Tosfed Yıldızını Arıyor' diye bir proje var. Aslında yetenekli gençlerimizi keşfetmek için güzel bir proje ama devamlılığı -ülkenin de getirdiği bazı zorluklarla- çok kolay olmuyor. Keşfedilen yetenekli pilotlar kariyerlerinin devamında takımlara entegre edilemiyor.