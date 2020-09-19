Tottenham, Gareth Bale’i kiraladı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Gareth Bale’i Real Madrid’den 1 yıl boyunca kiraladığını açıkladı. Bale, Londra ekibinde 9 numaralı formayı giyecek. Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun hücum hattı ise artık Son-Kane-Bale’den oluşacak.
Galli yıldız, 2013 yılında Tottenham’dan Real Madrid’e 101 milyon Euro rekor kırarak transfer olmuştu.
Geçen sezon Real Madrid formasını 20 kez giyip 3 gol-2 asist katkısı yapan 31 yaşındaki oyuncu, La Liga’nın 31. haftasında süre aldığı Mallorca maçından sonra kalan 7 haftada da forma giyememişti.
Bale son olarak Galler ile Uluslar Ligi’nde sahne alıp, Real Madrid’e döndükten sonra dizindeki sakatlığı öne sürüp antrenmanlara çıkmamıştı.
Real Madrid formasını toplamda 251 kez giyen Gareth Bale, 105 gol atıp 68 asist yaptı.
Bale, Real Madrid’deki 7 yılında 4 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 UEFA Süper Kupası, 4 Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2 La Liga, 1 Kral Kupası, 1 İspanya Süper Kupası kazanmayı başardı.
Bale. Is. Back.
Welcome home, @GarethBale11 #BaleIsBack #COYS pic.twitter.com/iOIWC2ZwtC
— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020