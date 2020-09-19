Tamer Tuna ve Beşiktaş’tan karşılıklı açıklama! Corona virüsü krizi…

Süper Lig 2. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da corona virüsü şoku yaşandı. Kulüpte 50 kişinin ilk testi pozitif çıkınca endişe verici bir süreç başladı. Testlerin hatalı olabileceğinden şüphelenen Antalyaspor, TFF’nin protokolü de gereğince Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nde teste tabi tutuldu. Bir oyuncu ve bir personelin Covid-19’a yakalandığı tespit edildi. Yaşananlar nedeniyle uçağı iptal edilen Antalyaspor İstanbul’a gecikmeli olarak geldi.

Yaşanan süreçle ilgili karşılaşma öncesi ilk kez konuşan Antalyaspor teknik direktörü Tamer Tuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Kulübü de resmi açıklama yaparak TFF’nin test taleplerini kabul etmediğini belirtti. İşte süreçle ilgili tüm detaylar…

‘SONUCU TAM ALMADAN…’

Antalyaspor’un 20 kez corona virüsü testine girdiğini belirten Tuna, “Dün ile birlikte 20. testimiz oldu. Dün yaptırdığımız 3 test oldu. Şüpheli durum olduğu için tekrar test yaptırdık, konu bundan ibaret. Sonucu tam almadan direkt muhalefet ile bu noktadayız” dedi.

‘HEPİMİZİN AİLESİ VAR’

Futbol, sağlıktan daha önemli olmadığının altını çizen Tuna, “Bu maça gelmek çok önemli değil. Ne oyuncularımızın ailelerin, ne bulunduğumuz alanlardaki insanların sağlığından önemli değil. Hiçbirinde bugüne kadar pozitif vakaya rastlanmadı. İnşallah sezon sonuna kadar rastlanmayacaktır” şeklinde konuştu.

‘BAŞKA ŞEYLER VAR’

Beşiktaş’ın corona virüsü testinin tekrarını istemesinin iki kulüp arasında yaşanan Nazım Sangare krizinden kaynaklanabileceğini ima eden Tuna, “Beşiktaş’ta güzel zamanlar geçirdim, çok büyük camia. Burada test istiyorlar, inanın ki yapılabilir. Federasyon ister, olur ama yöntemi, yolu, uygulaması böyle mi, tartışılabilir. Kulüpler arasında başka konulardan kaynaklanan sorunlar nedeniyle tereddüt edilebilir. 3 test olduk, ne oyuncularımızda ne ekipte vakaya rastlanmadı” dedi.

BEŞİKTAŞ’TAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: TALEBİMİZ REDDEDİLDİ!

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor kafilesinin yeniden testten geçirilmesi talebinin uygun görülmemesi üzerine bir açıklama yaptı. “Talebimiz anlam veremediğimiz şekilde kabul görmemiştir” denilen açıklamada hafta içinde oynanacak olan Avrupa Ligi karşılaşmasına da vurgu yapıldı.

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor kafilesinin yeniden korona virüs testinden geçirilmesiyle ilgili yapılan başvurunun reddedilmesi hakkında açıklamada bulundu. Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

“Futbol A Takımımızın Süper Lig'in 2. haftasında Vodafone Park'ta ağırlayacağı Fraport Tav Antalyaspor'un çok sayıda futbolcusu ile teknik ve idari heyet üyesinin Covid-19 pozitif olduğu yönünde basın ve sosyal medyada yer alan iddialar; sporcularımız ile teknik ve idari heyet üyelerimizin sağlığı hususunda endişe duymamıza neden olmuştur.

Fraport Tav Antalyaspor tarafından dün gece yapılan açıklamada, basın ve sosyal medyada yer alan iddiaların aksine, bir futbolcu ve bir personelde Covid-19 bulgusuna rastlandığı ifade edilmesi tarafımızı bir nebze rahatlatmış olsa da Futbol A Takımımızın sağlığını korumak, camiamızın ve taraftarlarımızın endişelerini gidermek için son bir test yapılması tarafımızca zaruri görülmüştür.

Türkiye Futbol Federasyonu'na da ilettiğimiz üzere, Fraport Tav Antalyaspor'un İstanbul'da bulunan kafilesine Covid-19 tanı testi yapılması talebimiz, anlam veremediğimiz bir şekilde uygun görülmemiş ve Futbol A Takımımız, talebimiz olan test yapılmadan Fraport Tav Antalyaspor ile karşılaşmak durumunda kalmıştır.

Hal böyle iken; Fraport Tav Antalyaspor maçının akabinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu müsabakasında Portekiz temcilcisi Rio Ave ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızda, hafta içi yapılacak rutin Covid-19 tanı testinde bir tane bile pozitif bulguya rastlanılmaması en büyük temennimizdir.”

ANTALYA’DA NELER YAŞANDI?

Akdeniz ekibinde teknik ekip, futbolcular ve destek ekibe yapılan testlerde yaklaşık 50 pozitif vaka tespit edilince maçın akıbeti hakkında tartışmalar bir anda alevlenmişti. Antalyaspor kafilesini İstanbul'a getirecek uçak dün saat 15:00'te kalkacaktı ancak uçuş corona virüsü vakaları sebebiyle iptal edildi. Testlerde hata olabileceği ifade edilirken tüm takıma yeniden test yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine heyecan ve endişe dolu bir bekleyiş başlarken yüreklere su serpen açıklama Antalyaspor cephesinden yapıldı. Kulübün resmi iletişim kanalları üzerinden yapılan açıklamada testlerde bir tutarsızlık olduğu ifade edildi:

“Fraport TAV Antalyasporumuzun yarın Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma öncesi dün ve bu sabah özel bir laboratuvara yaptırılan Covid-19 testlerinde bazı tutarsız sonuçlar alınmıştır.

Bilahare Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Protokolü gereği Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'ne yaptırılan resmi test sonucuna göre 1 futbolcumuz ve 1 personelimizde Covid-19 bulgusuna rastlanmıştır. Gerekli izolasyon sağlanmış, önlemler alınmıştır.

Takımımız Beşiktaş maçı için planlandığı şekilde özel bir uçakla İstanbul'a hareket edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”