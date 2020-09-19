Süper Lig’in yeni yıldızı Neven Subotic ve Etiyopya!

Alican ÖZCAN | İnsanlar futbolcuları genellikle kazandıkları paralar ve lüks yaşamları üzerinden tahlil eder.

Bunun net bir yüzdesi olmasa da, birçoğu aldıkları milyonlarca euro-dolar karşılığında pahalı arabaları, devasa evleri ve şatafatlı hayatlarıyla göz önüne çıkarlar.

Ancak Denizlispor’un yeni transferi Neven Subotic, eriştiği seviyeye kıyasla bu profilden uzak bir hayatı tercih eden nadir futbolcular arasında yer alıyor.

31 yaşındaki stoper lüks arabalar yerine bisiklete binmeyi tercih ediyor, kazandığı milyonları gösterişli bir hayat yerine Afrika’da susuzluktan kırılan çocuklar için harcıyor.

Son yıllarda yaşadığı talihsiz sakatlıklar onun futbol sahalardaki eski günlerini aratsa da, insani yönünün her geçen gün güçlenmesi nedeniyle Süper Lig’in çok farklı bir ismi ağırlayacağına şüphe yok.

Sözcü Skor editörü Alican Özcan’ın kaleminden, Türkiye’nin en yeni dünya yıldızı futbolcusu Subotic’in profili…

İÇ SAVAŞTAN YENİ BİR HİKAYEYE…

Subotic’in toplumsal olaylara olan bakış açısının gelişmesinde, şüphesiz çocuk yaşta yaşadıkları büyük rol oynadı. Henüz 2 yaşındayken, 1990’da eski Yugoslavya’daki iç savaştan ailesi ve kız kardeşiyle birlikte kaçan Subotic, uzun süre Kara Orman köyünde bir barınakta yaşam mücadelesi verdi.

“Bize yardım eden insanlar olduğu için şanslıydık” diyen Subotic, onlara yardım eden Egle ailesini asla unutmuyor. Hayatta kalmalarını sağlayacak yiyecek yardımı dışında, o ailenin kendileriyle gerçekten ilgilendiğini hisseden Subotic, “Bize dünyanın nasıl işlediğini açıklamak istemediler, bu eşit düzeyde bir paylaşımdı” sözleriyle yaşadıklarını aktarıyor.

ETİYOPYA’DA FARKLILIK YARATMAK İSTEDİ

Savaştan kaçtıktan sonra yeni yurtları olan Almanya’da kurdukları hayatta artık başka bir Subotic vardı.

Dünyaya ve olaylara bakış açısı tamamen değişen yıldız futbolcu, bir aile dostunun gündeme getirdiği vakıf fikrini masaya koydu. İlk önce ‘garip’ olarak algıladığı bu fikri öncelerde rafa kaldırdı ancak üzerinde çalışma yapmaya devam etti.

O günlerdeki düşüncelerininden bahsederken “Sürekli sorguluyordum. Neden B’ye değil de A seçeneğini tercih edeyim? Neden tam tersi olmasın?” diyen Subotic, daha genç yaştayken gerçekten fark yaratacak bir proje peşinde koştu. Ve sonunda birçok farklı nedenden dolayı ilgisini çekebilecek bir konu buldu: Etiyopya!

BİRÇOK ŞEY BAŞARDI AMA DURMAYACAK!

Doğu Afrika ülkesinde yaklaşık 110 milyon insan yaşıyor ve yüzde 27’si günde 2 dolar bile kazanmıyor, geri kalan kısmı ise günde 5,50 dolarla hayatını sürdürmek zorunda.

Ülkede yaşayan insanlardan sadece 3’te 1’inin temiz suya erişimi olması Subotic’in aradığı projenin temelini oluşturdu. Sağlık sektörünün nispeten iyi durumda olması, yaşamın bir nebze de olsa istikrarlı olması, Subotic’in su sorunu hakkında bir şeyler yapmasının yolunu açtı.

Kurduğu vakıf 8 yılda birçok başarıya ulaştı. Mahallelerde 133 kuyu, okullarda 79 kuyu ve birçok su tesisatı inşa etti. Bunların yanı sıra 151 proje de halen devam ediyor. “Hala okulların yüzde 5’inden azının suya sahip olduğu bölgeler var” diyen Subotic’in bu konuda hız kesmeye niyeti yok.

Çünkü eğitim ancak okullar uygun şekilde donatılmışsa işleyebilir ve kendi belirlediği bir yaşam şansı sunabilir.

“TEMİZ SUYA KAVUŞANA KADAR TOP ALMAM”

Tüm bu zorlukların arasında dünyayı etkisi altına alan corona, Etiyopya’daki sorunların en ufağı gibi kalıyor. Arka arkaya iki hasat mevsimi çekirgeler tarafından harap edildi ve tüm geçim kaynağı yok edildi.

Subotic’in Etiyopya’da kurduğu vakıf, özellikle ihtiyacı olan toplulukları seçen yerel bir kuruluşla işbirliği yapıyor ve inşa edilen kuyuların aktif olarak çalışıp çalışmadığını kontrol ediyor.

Yılda iki kez Doğu Afrika ülkesine seyahat eden Subotic, kalite kontrollerini yapıp insanlarla ve çalışanlarla fikir alışverişinde bulunuyor. Etiyopya’ya futbol sahası inşa edip etmeyeceği sorularına ise şu yanıtı veriyor:

“Çocuklar her zaman yaratıcıdır, bunun için bir futbol sahasına ihtiyaçları yok. Eğer param varsa, insanlar temiz suya kavuşana kadar onlara futbol topu almam!”

SAHTE İYİLİK MELEKLERİ VE SUBOTIC

Peki bütün futbolcular Subotic kadar ciddi ve hayatın diğer yüzünü gören insanlar mı? Tabii ki hayır. Subotic’e destek veren futbolcular olduğu kadar, onun yaptığına gülümseyerek küçümseyenler de var.

Kimileri de bunu gösteriş için yapıyor. Yılda bir kez yönetim kurulu toplantısına gidip kahve içtikten sonra kendilerini yardım meleği gibi gösterenler. Ama Subotic, bu konunun kendisi için tamamen iyi kalpli ve vicdanlı olma meselesi olduğuna dikkat çekiyor.

Subotic’in vakfına yapılan yardımlar ise tamamen şeffaf şekilde paylaşılıyor. “Gelecek için yüzde 100 bağış yapın” sloganına sahip projeye 2018 yılında 2,5 milyon Euro’ya yakın bağış yapıldı. 400 bin Euro tutarındaki idari masrafları ise Subotic kendi parasından karşılıyor.

FUTBOLU BIRAKACAKKEN DENİZLİ’YE GELDİ

Mainz altyapısında yetiştikten sonra 2008’de Borussia Dortmund’a transfer olan Subotic, 9 yıl formasını giydiği Alman devinde sayısız başarı yakaladı ve üst seviye futbolcular arasına adını yazdırdı. Daha sonra yaşadığı ağır sakatlıklar onun formdan düşmesine, hatta henüz 31 yaşındayken futbolu bırakma noktasına getirdi.

2019 yazında Union Berlin’e transfer olan Subotic’in sözleşmesi kulüp tarafından uzatılmadı. Andre Schürrle (29) ve Benedikt Höwedes (31) gibi erken yaşta futbolu bırakanlar listesine girecekken Denizlispor ile sürpriz bir anlaşma imzaladı.

Denizlispor, Neven Subotic’i transfer ettiğini açıkladı! Bundesliga şampiyonluğu Almanya Kupası Almanya Süper Kupası Şampiyonlar Ligi finalipic.twitter.com/BZ742wv5km — SKOR (@SozcuSkor) September 18, 2020

BONSERVİS BEDELİ DEĞERİNDEN ÖNEMLİ ŞEYLER!

Sırp futbolcu sakatlıklarına rağmen futboldaki son yıllarını oynayarak tamamlamak istediği için Türkiye’yi tercih etti. Birçok insan bu kararı şaşkınlıkla karşılasa da, eminim insanlar bu hikayeyi okuduktan sonra bu tercihin ne kadar normal olduğunu anlayacaktır.

6-7 yıl önce 30 milyon Euro olan piyasa değeri şu an 2 milyon Euro olan Subotic’in, bu hayatta bonservis bedeli değerinden daha fazla önem verdiği şeylerin olduğu gerçeği tüm çıplaklığı ile karşımızda duruyor.

Lüksün onun için hiçbir anlam ifade etmediği, tanınmış kulüplerin yüksek maaşları olmadan da mutlu olabilen Subotic’in, bu ülkeye para için gelen birçok ‘dünya yıldızından’ daha kıymetli ve değerli olacağına şüpheniz olmasın…