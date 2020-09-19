Son dakika | Fenerbahçe Nazım Sangare transferini resmen açıkladı

Fenerbahçe, Antalyaspor’dan Nazım Sangare’nin transferini resmen açıkladı… Adı uzun süredir hem Beşiktaş ile hem de Fenerbahçe ile anılan oyuncu için özel bir video paylaşan Fenerbahçe, “Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek” ifadelerini kullandı. İşte Fenerbahçe’nin paylaştığı o video:

Soyadı sizi şaşırtmasın, kendisi milli sağ bek Ailemize hoş geldin! pic.twitter.com/ey0PPwHMkN — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) September 19, 2020

Fraport TAV Antalyaspor’da forma giyen ve son günlerde adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Nazım Sangare siyah beyazlılarla oynanacak maç öncesi kadroya alınmamıştı. 1-1 sona eren mücadelenin ardından kameralar karşısına geçen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk milli futbolcunun transferi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Nazım Sangare’nin kendileri için çok önemli bir değer olduğunu ifade eden başkan Fenerbahçe ile anlaştıklarını açıkladı. İşte Ali Şafak Öztürk’ün açıklamaları:

‘3 HAFTA ÖNCE İLETİŞİME GEÇTİLER’

”Fenerbahçe ve Beşiktaş, 3 hafta kadar önce Nazım için iletişime geçti. Biz beklentimizi söylediğimizde Fenerbahçe rakam fazla dedi, Beşiktaş ile görüşmeler ilerledi. Beşiktaş’tan gelen teklif 500 bin Euro ve 1.5 milyon Euro zorun satın alma opsiyonu+ %15 bir sonraki satıştan pay olarak Beşiktaş’la ilk başta anlaşıldı ama sonra kendi tekliflerinin yüksek olduğunu söylediler.

‘FENERBAHÇE TEKLİFİNİ KABUL ETTİK’

Biz bu indirim isteğini reddettik. Sonrasında Beşiktaş’tan gelecek tekliflerin inandırıcılığına inanmadık. Daha sonra Fenerbahçe’den teklif geldi ve biz bu teklifi kabul ettik. Fenerbahçe’nin Nazım Sangare için teklifi 1,75 milyon Euro + 1 oyuncu takası + sonraki satıştan pay oldu. Ödeme planı da bize uydu. Bu teklifi kabul ettik. Oyuncu ile Fenerbahçe’nin görüşmeleri başladı.”

TAKASTA KULLANILACAK OYUNCUNUN MURAT SAĞLAM OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Fenerbahçe Kulübü’nün Nazım Sangare transferi için Antalyaspor’a takas anlaşması olarak vereceği oyuncunun Murat Sağlam olduğu öne sürüldü. 22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl Wolfsburg’tan transfer edilmişti. Milli Takım’ın alt yaş kategorilerinde de forma giyen Sağlam sarı lacivertli forma ile 5 maça çıktı.

EMRE KOCADAĞ: ‘BEŞİKTAŞ’A GELMEK İSTEDİĞİNİ BELİRTTİ’

Beşiktaş yönetici Emre Kocadağ maçın ardından Sangare ile ilgili gelen soru üzerine, “Nazım Sangare Beşiktaş’a gelmek istediğini belirtti, biz de onun üzerine görüştük. Fenerbahçe ile anlaştıysa, hayırlı olsun deriz. Sayın başkan anlaşıldığını söylüyorsa kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

ANNE TARAFINDAN TÜRK

Antalyaspor’un 2 yıl önce Almanya üçüncü lig ekibinden Osnabrück’ten transfer ettiği Sangare için 200 bin Euro bonservis bedeli ödemişti. 1994 Köln doğumlu futbolcu Nazım Sangare, anne tarafından aslen Türk baba tarafından ise Gine asıllıdır. Antalyaspor’da forma giyen Nazım Sangare, daha önce Almanya Aachen takımı alt yapısında futbola adım atmış ve sırasıyla M’gladbach, Alemannia Aachen, Düsseldorf II, Osnabrück’da oynadı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş Nazım Sangare’yi EURO 2020 elemelerinde A Milli Futbol Takımımızın Andorra ile deplasmanda karşılaştığı maçta ilk kez kadroya aldı. Mücadeleye 11’de başlayan Sangare milli takım formasını ilk kez bu resmi maçta giydi.