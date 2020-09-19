Slovenya’nın yeni kahramanı 21 yaşındaki Tadej Pogacar! Tarihe yazılan performans…

DERLEYEN ÜMİT GENÇ | Slovenya’nın yetiştirdiği özel yetenek Tadej Pogacar spor tarihinin en büyük hikayelerinden birini yazdı…

Yol bisikletinin en prestijli yarışı Fransa Bisiklet Turu’nun (Tour de France) 2020’de genel klasman şampiyonu UAE-Team Emirates’in 21 yaşındaki yıldızı Tadej Pogacar oldu.

57 SANİYE GERİDEN GELDİ FARK ATTI

Bu yıl 107’ncisi düzenlenen Fransa Bisiklet Turu’nun 20. etabında genel klasman lideri Primoz Roglic’ten 57 saniye geride olmasına rağmen unutulmaz bir hikaye yazan Pogacar yarışı 1 dakika 56 saniye farkla bitirdi.

DÖRT MAYONUN ÜÇÜNE SAHİP OLDU

Müthiş bir hikaye ve muhteşem bir zaferle sonuçlanan Tour’a ilk kez katılan Tadej Pogacar 1904’ten bu yana tarihin en genç şampiyonu oldu. (116 yıl) Tadej Pogacar, genel klasmanın yanı sıra dağların kralı ve gençler klasmanlarını da kazanarak dört mayonun üçüne sahip oldu.

Genç sporcudan önce üç mayoyu da kazanma başarısını gösteren isim 1974’te Belçikalı bisikletçi Eddy Merckx olmuştu.

Tarihe geçen zamana karşı etabı öncesi favori olan Roglic sarı mayosunu koruyamadı. Pogacar’ın çıktığı inanılmaz seviye 3 hafta boyunca her etabı kontrol eden Jumbo Visma takımını tek başına yenmeye yetti.

‘BU DÜNYADAKİ EN BÜYÜK YARIŞ! İNANILMAZ’

36.2 km’lik bireysel zamana karşı etabını 38.844 ortalama hız ile 55:55’lik derece ile tamamlayan Pogacar Slovenya’yı da ayağa kaldırdı.

Tour de France 2020 şampiyonu Tadej Pogacar yarış sonrası yaptığı açıklamada : “Aslında amacım Tour’u kazanmak değil sadece katılmaktı. Yaptığım işe konsantre oldum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnanılmaz, inanılmaz. Bir hafta ya da bir ay sonra sorsanız da evet diyebileceğimden emin değilim. Bu, dünyadaki en büyük yarış” ifadelerini kullandı.

Hey @TamauPogi, you’ve won the Tour Regarde@TamauPogi, tu as gagné le Tour de France 2020 ! pic.twitter.com/C6mE02d9UC — Tour de France™ (@LeTour) September 19, 2020

İki gün sonra 22 yaşına girecek Pogacar böylece Roglic’in 9. etaptan beri giydiği sarı mayoyu sırtına geçirdi ve son etap öncesi genel klasman şampiyonluğunu büyük ölçüde garantiledi.

2020 Fransa Bisiklet Turu, yarın başkent Paris’teki 21. etapla tamamlanacak. Gelenek gereği sarı mayoyu taşıyan bisikletçiye, son etapta atak yapılmıyor.

SLOVENYA YETİŞTİRDİĞİ ÖZEL SPORCULARLA DÜNYAYA MEYDAN OKUYOR

2 milyon nüfusa sahip ülke son zamanlarda yetiştirdiği özel sporcularla dünyaya meydan okuyor. NBA ekiplerinden Dallas Mavericks’te oynayan Pogacar ile aynı yaştaki Sloven profesyonel basketbolcu Luka Dončić de dünya basketbolunun en umut verici genç yeteneklerinden biri ve kuşağının en iyi uluslararası oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Miami Heat’in yıldızlarından Goran Dragic, Doğu Konferansı’nda playoff maçlarındaki olağanüstü performansı ile dikkat çekiyor.

Slovenya Basketbol Milli Takımı da ayrıca 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda da şampiyonluk sevinci yaşamıştı. 2 milyon nüfusa sahip ülkede spor, okullarda zorunlu ders. NBA'e onlarca oyuncu gönderdiler. Kayaktan atletizme pek çok branşta olimpiyat ve dünya şampiyonları var. Slovenya, 1991’de Yugoslavya dağıldıktan sonra çok sayıda sporcu yetiştirdi.