Sebastien Ogier: ‘Marmaris meydan okuma’

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 6 kez mutlu sona ulaşan Red Bull sporcusu Sebastien Ogier, bu yıl Toyota Gazoo ile yarışıyor.

Adaşı ve vatandaşı Loeb'den sonra bu organizasyonun en başarılı ismi olan 36 yaşındaki Fransız pilot ile bu hafta sonundaki Türkiye Rallisi'ni konuştuk.

Devrim Demirel’in röportajı:

*Yarışlara geri döndünüz. En büyük zorluk neydi?

6 ay sonra yeniden araca binince en büyük zorluk, hızlı reflekslerle karar verme seviyesine geri dönmekti. Estonya öncesi hazırlıklarla ritmimize kavuştuk.

*Emeklilik kararını 1 yıl erteledin.

Henüz bu konuda net bir kararım yok. Beni düşündüren şey, 2020 sezonunun normalden çok daha kısa olmasıydı. Kariyerimi ‘gerçek' bir sezonla noktalamak daha güzel olabilir. Bu sebeple de 1 yıl daha yarışmayı düşünüyorum.

*3 farklı markayla şampiyonluk elde edebilirsiniz…

Daha önce Juha Kankkunen bunu başardı. İlk olmayacağım ama yine de bu, motivasyon kaynaklarımdan biri. Yeni araçlara ve yeni ortamlara ayak uydurmak en güçlü yanlarımdan. Toyota ile kazanmak en büyük motivasyonlarım arasında.

*Marmaris ve Türkiye Rallisi için ne dersiniz?

He pilot gibi ben de çok kırıcı etaplar olduğunu düşünüyorum. Diğer yerlerden çok farklı. Alışık olduğumuz kırıcılıktan biraz daha fazlası… Hız önemli ama aracınızı ve lastiklerinizi korumanız, iyi yönetmeniz gerekiyor. Bu parkurda işiniz kolay değil.

*Keyifli bir ralli mi?

Parkur dışında herkes için geçerli olan bir başka zorluk da sıcaklık. Marmaris gerçekten çok sıcak. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye'de yarışmayı çok seviyorum.

*Avantajlar-dezavantajlar?

Diğer rallilerden farklı bir meydan okuması var ve bu, hoşuma gidiyor. Bence şampiyonanın ihtiyacı olan tam da bu. Bu sene de Marmaris'te güçlü olmalıyız.

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