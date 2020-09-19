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Sözcü

MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor

Tuzlaspor, sahasında Balıkesirspor'u Kutay'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'deki ilk galibiyetine imza attı.

17:53 -
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MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, evinde Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4 puana yükselirken, konuk takım 3 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.

27. dakikada Emir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.

57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem'in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın

Tuzlaspor: Haydar, Erdem, İsmail, Yohou, Yasin, Aykut, Vedat (Kutay dk. 46), Ahmet (Nwakali dk. 65), Segbefia (Tarık dk. 90+3), Sarr (Pucko dk. 46), Özgürcan (Gökcan dk. 54)

Yedekler: Kubilay, Baran

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Balıkesirspor: Atilla, Batuhan, Nwankwo, Emre (Görkem dk. 77), Berat, Bilalli, Celal, Ezeh, Foxi (Emirhan dk. 67), Serdar, Otoo

Yedekler: Yiğithan, Enes, Alperen, Kağan, Sedat, Ümit, Berkay

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Gol: Kutay (dk. 57) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Ahmet, İsmail, Segbefia (Tuzlaspor), Emre, Emirhan, Otoo, Nwankwo (Balıkesirspor)

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Son güncelleme: 17:55 19.09.2020