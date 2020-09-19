MAÇ SONUCU | Tuzlaspor 1-0 Balıkesirspor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, evinde Balıkesirspor'u konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından ev sahibi takım 4 puana yükselirken, konuk takım 3 puanda kaldı.
25. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Serdar'ın şutunu kaleci Haydar kurtardı.
27. dakikada Emir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh'in şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
55. dakikada ceza sahası içine açılan ortadan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp auta çıktı.
57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Erdem'in ceza sahası içine açtığı ortada Kutay'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Ümraniye Şehir
Hakemler: Murat Erdoğan, Furkan Ürün, Gökhan Barcın
Tuzlaspor: Haydar, Erdem, İsmail, Yohou, Yasin, Aykut, Vedat (Kutay dk. 46), Ahmet (Nwakali dk. 65), Segbefia (Tarık dk. 90+3), Sarr (Pucko dk. 46), Özgürcan (Gökcan dk. 54)
Yedekler: Kubilay, Baran
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Balıkesirspor: Atilla, Batuhan, Nwankwo, Emre (Görkem dk. 77), Berat, Bilalli, Celal, Ezeh, Foxi (Emirhan dk. 67), Serdar, Otoo
Yedekler: Yiğithan, Enes, Alperen, Kağan, Sedat, Ümit, Berkay
Teknik Direktör: Mesut Dilsöz
Gol: Kutay (dk. 57) (Tuzlaspor)
Sarı kartlar: Ahmet, İsmail, Segbefia (Tuzlaspor), Emre, Emirhan, Otoo, Nwankwo (Balıkesirspor)