MAÇ SONUCU | Manchester United 1-3 Crystal Palace

İngiltere Premier Lig’in 2. haftasında Manchester United, sezona şok mağlubiyetle başladı. İlk haftadaki Burnley maçı ertelenen Kırmızı Şeytanlar, sahasında Crystal Palace’a 3-1 mağlup oldu.

İlk hafta Southampton’ı 1-0 yenen Palace’ın galibiyet gollerini 7. dakikada Townsend, 74 (P) ve 85. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti.

Manchester United’ın tek golü yeni transferden geldi. 67. dakikada Pogba’nın yerine oyuna giren Donny van de Beek, 80. dakikada skoru 2-1’e getirdi ancak ManU için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Manchester United sezona puansız giriş yaparken, Crystal Palace 6 puana yükseldi.