Liverpool kesenin ağzını açtı! Diogo Jota için 49 milyon Euro…

Liverpool sürpriz bir ismi, sürpriz bir fiyat karşılığında kadrosuna kattı. Wolverhampton Wanderers’ın forveti Diogo Jota, bonuslarla birlikte 49 milyon Euro karşılığında Anfield’ın yolunu tuttu. 23 yaşındaki Portekizli oyuncu Liverpool ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Öte yandan Liverpool’un Hollandalı yıldız adayı Ki-Jana Hoever de bonuslarla birlikte 14.5 milyon Euro karşılığında Wolverhampton Wanderers’a transfer oldu. Liverpool yüzde 15’lik bir sonraki satıştan pay maddesini de anlaşmaya sıkıştırmayı başardı.

Transferde heyecanlı günler yaşayan Liverpool, futbol dünyasının flaş ismi Thiago Alcantara’yı da Bayern Münih’ten 30 milyon Euro’ya kadrosuna katmıştı.

NEDEN JOTA?

The Athletic’in haberine göre Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino üzerindeki yükü azaltmayı hedefliyor. Jota’nın son iki sezondaki gelişimi Liverpool scoutları tarafından yakinen izlendi. Jurgen Klopp’un oyuncuyu çok beğendiği biliniyor.

Wolverhampton'ın 2018’de Atletico Madrid'den 14 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki futbolcu, 131 maçta 44 kez rakip ağları sarsma başarısı göstermişti.

TRANSFER NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Transferde yardımcı hoca Pep Lijnders kilit rol oynadı. Porto genç takımında görev alan Lijnders, Portekiz’deki bağlantılarını kullanarak oyuncunun karakteri hakkında geniş kapsamlı bir referans araştırması yaptı. Wolves’un bonservis ödemelerinde esnek olmayı kabul etmesi de transferin gerçekleşmesini kolaylaştırdı.

PEKİ ISMAILA SARR?

Watford’ın Senegalli genç kanat oyuncusu aslında Liverpool’un ilk hedefiydi. Ancak küme düşen Watford’ın istediği 55 milyon Euro Liverpool’a çok geldi. Rotayı yeniden hesaplayan Liverpool, uzun zamandır takip ettiği Jota’yı kadroya ekledi.

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BAŞKA GİDİCİ VAR MI?

Liverpool cömert transferlerine karşılık gelir de yaratmak zorunda. Yaklaşık 20 milyon Euro’luk piyasa değerlerine sahip iki oyuncu Harry Wilson ve Marko Grujic’i satmak istiyorlar. Grujic’i Borussia Monchengladbach isterken Nat Phillips’i Championship kulüpleri takibe almış durumda. Liverpool, Yasser Larouci ve eski dost Loris Karius için de teklif gelmesini umuyor.