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Sözcü

Konyaspor lige ‘merhaba’ dedi, Başkent’te ses çıkmadı!

Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Konyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan mücadele 0-0 beraberlikle sona erdi

15:35 -
Haberler Futbol
Konyaspor lige ‘merhaba’ dedi, Başkent’te ses çıkmadı!

Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen Konyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor’a 2-0 yenilen Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Başkent’te oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.

Gençlerbirliği gelecek haftayı bay geçecek, Konyaspor ise 27 Eylül’de sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

  • MAÇTAN DAKİKALAR 
  • 7’nci dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta’ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
  • 16’ncı dakikada Shengelia’nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.
  • 33’üncü dakikada Cikalleshi’nin pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Miya’nın şutunu kaleci Nordfeld kurtardı.
  • 42’nci dakikada Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Anicic’in topu üstten dışarı çıktı.
  • 52’nci dakikada sol kanattan topu sürerek gelen Candeias’ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruş, kalenin üstünden auta gitti.
  • 58’inci dakikada Johansson’un ceza sahası içinde attığı pasla altıpas içinde buluşan Stancu, şutunda topu kalenin hemen yanından auta attı.
  • 61’inci dakikada ceza sahası içinde Stancu’nun şutu Anicic’e çarparak kornere çıktı. Pozisyon sonrası Anicic sakatlık geçirerek yerini Adil’e bıraktı.
  • 66’ncı dakikada sol kanattan Skubic’in ortası kaleye doğru yönelerek az farkla auta gitti.
  • 79’uncu dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Yıldırım ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
  • 89’uncu dakikada ceza sahası içinden düzgün bir şut çeken Mendoza’nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.
  • 90’ıncı dakikada Sio’nun serbest vuruşunda top direkt kaleci Sehic’in kucağına gitti.
Gençlerbirliği konyaspor süper lig
Son güncelleme: 15:53 19.09.2020