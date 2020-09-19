Konyaspor lige ‘merhaba’ dedi, Başkent’te ses çıkmadı!

Süper Lig’de ilk haftayı bay geçen Konyaspor, geçtiğimiz hafta deplasmanda Antalyaspor’a 2-0 yenilen Gençlerbirliği ile karşılaştı.
Başkent’te oynanan mücadelede iki takım da yakaladıkları fırsatları gole çeviremeyince mücadele 0-0’lık beraberlikle sonuçlandı.
Gençlerbirliği gelecek haftayı bay geçecek, Konyaspor ise 27 Eylül’de sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.
- MAÇTAN DAKİKALAR
- 7’nci dakikada sol kanattan kullanılan taç atışı sonrası ceza sahasındaki Sefa Yılmaz, topu Piris da Motta’ya çıkardı. Paraguaylı futbolcunun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top az farkla yandan dışarı gitti.
- 16’ncı dakikada Shengelia’nın ceza sahası dışından sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla auta çıktı.
- 33’üncü dakikada Cikalleshi’nin pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Miya’nın şutunu kaleci Nordfeld kurtardı.
- 42’nci dakikada Hadziahmetovic’in kullandığı serbest vuruşta kafayı vuran Anicic’in topu üstten dışarı çıktı.
- 52’nci dakikada sol kanattan topu sürerek gelen Candeias’ın ceza sahası sol köşesinden yaptığı vuruş, kalenin üstünden auta gitti.
- 58’inci dakikada Johansson’un ceza sahası içinde attığı pasla altıpas içinde buluşan Stancu, şutunda topu kalenin hemen yanından auta attı.
- 61’inci dakikada ceza sahası içinde Stancu’nun şutu Anicic’e çarparak kornere çıktı. Pozisyon sonrası Anicic sakatlık geçirerek yerini Adil’e bıraktı.
- 66’ncı dakikada sol kanattan Skubic’in ortası kaleye doğru yönelerek az farkla auta gitti.
- 79’uncu dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Murat Yıldırım ceza sahasına ortasını yaptı ancak savunma topu uzaklaştırdı.
- 89’uncu dakikada ceza sahası içinden düzgün bir şut çeken Mendoza’nın vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.
- 90’ıncı dakikada Sio’nun serbest vuruşunda top direkt kaleci Sehic’in kucağına gitti.